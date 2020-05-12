壱岐市は11日、新型コロナウイルス感染症対策事業費を柱とした総額1億4700万円の本年度一般会計補正予算案など、15日の市議会定例会5月会議に提出する議案、報告計3件を発表した。補正後の本年度一般会計予算額は265億2200万円。

補正予算案には、新型コロナの影響で魚価や農畜産物が値崩れしている現状を踏まえ、▽漁業者が水揚げする際の販売手数料を5％補助する漁業経営緊急支援対策事業費（5500万円）▽肉用牛の肥育農家に対して出荷1頭当たり2万円を補助する地域肉用牛振興対策事業費（1130万円）などを計上した。

このほか、新型コロナ流行終息後、観光客が市内の宿泊施設で使えるプレミアム付き宿泊券発行事業に1650万円を組み込んだ。宿泊券7千円分を2千円でコンビニエンスストアで販売する方針。