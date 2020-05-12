ジャニーズ事務所

ジャニーズ事務所は12日、新型コロナウイルス感染拡大防止支援のため、V6やKinKi Kids、嵐など所属アーティスト76人で期間限定ユニット「Twenty★Twenty」を結成し、チャリティーソングを制作すると発表した。

曲名は「smile」で、作詞作曲はMr.Childrenの桜井和寿さんが手掛ける。ユニットには他にNEWSや関ジャニ∞、山下智久さんらが参加する。医療用マスク・防護服を医療機関に届ける支援活動「Smile Up！Project」の一環。