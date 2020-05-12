ジャニーズが76人ユニット

チャリティーソング制作へ

©一般社団法人共同通信社

ジャニーズ事務所

　ジャニーズ事務所は12日、新型コロナウイルス感染拡大防止支援のため、V6やKinKi　Kids、嵐など所属アーティスト76人で期間限定ユニット「Twenty★Twenty」を結成し、チャリティーソングを制作すると発表した。

　曲名は「smile」で、作詞作曲はMr.Childrenの桜井和寿さんが手掛ける。ユニットには他にNEWSや関ジャニ∞、山下智久さんらが参加する。医療用マスク・防護服を医療機関に届ける支援活動「Smile　Up！Project」の一環。

トピック

新型肺炎

ラベル

黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。

新型コロナ特集

新型コロナウイルスの感染に関して重要なニュースと各地の動きを掲載

特集ページを見る