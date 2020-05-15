新型コロナウイルスの影響で経済状況が悪化した長崎県内の大学生などを対象に、県は15日から臨時アルバイトを募集する。

長崎県の新型コロナに関する緊急雇用対策の一環。アルバイト先の休業や家計収入が減少した大学生、短大生などが対象。高校生以下は除く。勤務地は▽本庁（30人程度）▽長崎振興局（3人程度）▽県央振興局（5人程度）▽島原振興局（2人程度）▽県北振興局（10人程度）。データ整理など事務補助を担う。

勤務時間は午前9時～午後5時45分のうち、原則1日3時間以上で週2日以上。任用期間は原則3カ月。長崎市が時給925円、それ以外の勤務地は時給898円。交通費は別途支給。募集期間は26日まで。

また、新型コロナの影響で離職した人などを対象にした会計年度任用職員（フルタイム勤務）も募集中。詳しい募集要項や応募方法は県のホームページに掲載している。問い合わせは県人事課（電095.895.2153）。