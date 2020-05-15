千葉県内の大型商業施設の営業状況（5/15調べ）

5月15日午前11時半現在、千葉県内の大型商業施設の休業、営業状況は次の通りです（チバテレ＋プラス編集部調べ）。

なお、多くの店舗では、開店直後や夕方に混雑する傾向にあります。十分ご注意ください。

※日程及び内容は変更される場合があります。詳細、最新情報はそれぞれの施設へご確認下さい。

【商業施設 営業状況】

●そごう千葉店（千葉市）

当面の間 臨時休業

※食品売り場の営業時間 午前11時～午後6時

●東武百貨店船橋店（船橋市）

当面の間 臨時休業

※食品フロアのみ営業 午前11時～午後6時。但し一部休業店舗あり

●柏高島屋ステーションモール（柏市）

営業時間短縮 SCの生活関連商品の取り扱い拡大

※柏髙島屋（本館・S館）午前10時30分～午後6時

※専門店（S館・新館）午前10時30分～午後7時

※専門店（S館2階）FOOD STREET 午前10時30分～午後8時

※専門店レストラン 午前11時～午後8時

●流山おおたかの森S・C（流山市）

営業範囲を拡大

※タカシマヤフードメゾン、ＡＴＭ 営業 午前10時～午後6時

※食品館イトーヨーカドー、ココカラファイン 営業 午前10時～午後8時

※眼科（休診日有）、動物病院、郵便局、ＡＴＭは営業

※一部物販店舗 営業 午前10時～午後7時

※一部レストラン・喫茶 営業 午前11時～午後8時

●柏マルイ（柏市）

当面の間 臨時休業

※一部店舗のみ営業

（飲食、パスポートセンター（日祝休み）、住信SBIネット銀行等）

●モラージュ柏（柏市）

当面の期間 休業

※ヤオコー 営業 午前9時～午後9時

※ロイヤルホームセンター 営業 平日午前9時～午後7時 土祝午前10時～午後6時 日曜休業

※ザ スーパースポーツゼビオは営業 午前11時～午後6時

※オークスベストフィットネス 休業

※一部専門店・フードコート 営業 午前10時～午後7時

※一部レストラン 営業 午前11時～午後8時

●テラスモール松戸（松戸市）

当面の間 臨時休館

※サミットストア 午前9時～午後10時で営業

※マツモトキヨシ 午前11時～午後7時で営業

※ATMは午前11時～午後7時、2階歯科は午前11時～午後7時

※５月１５日（金）11：00～

１F 菜果善、TAKAGI FOODS、魚の北辰（鮮魚・鮨）、北野エース、&Leaf、フロプレステージュ

※営業再開

５月１６日（土）11：00～ １F ma-sa de plus、マクドナルド（テイクアウトのみ）

５月１７日（日）11：00～

１F 彩果の宝石

５月１８日（月）11：00～

１F サーティーワンアイスクリーム、ビアードパパ、果汁工房 果琳

※食品販売店舗の営業時間：11：00～19：00

●プラーレ松戸（松戸市）

当面の間 臨時休館（専門店）

※イトーヨーカドー 営業 1階~6階 午前10時～午後8時

●アトレ松戸（松戸市）

当面の間 臨時休業

※生活必需品・医療機関等営業

※１階２階全エリア営業再開 午前11時～午後6時

（銀座あけぼの、コロンバンは休業中）

※5月１４日（木）営業再開 AM11:00～PM6:00 ３F 青山フラワーマーケット ※5月１８日（月）営業再開 AM11:00～PM6:00 ６F ユニクロ、くまざわ書店

※眼科、歯科（休診日有）

●ニッケコルトンプラザ（市川市）

当面の間 臨時休業（専門店）

※ダイエーと一部店舗は営業

●ららぽーとTOKYO-BAY（船橋市）

当面の間 臨時休館

※ロピア、アカチャンホンポ、トイザらス・ベビーザらス、マツモトキヨシ、ザ・ダイソー及び一部クリニックモール、一部ＡＴＭは営業

●ららぽーと柏の葉（柏市）

当面の間 臨時休館

※ 、Food campus Tokyu Store、仙令平庄、わくわく広場、ポニークリーニング、ウエルシア、ローソン、眼科・歯科クリニック（休診日有）、エルムス動物医療センター、ＡＴＭは営業

●三井アウトレットパーク木更津（木更津市）

●三井アウトレットパーク幕張（千葉市）

当面の間 臨時休館

●酒々井プレミアム・アウトレット（酒々井町）

当面の間 臨時休館

●ペリエ

＜千葉、西千葉、稲毛、津田沼、検見川浜、稲毛海岸、海浜幕張、西船橋＞

当面の間 臨時休業や時間短縮

※食品、ドラッグストアなど、一部ショップは営業

●シャポー ＜市川、本八幡、船橋＞

当面の間 臨時休業

※食品、ドラッグストアなど、一部ショップは営業

●イオンモール 千葉県内10店舗

＜幕張新都心、成田、木更津、富津、千葉ニュータウン、津田沼、八千代緑が丘、柏、銚子、船橋＞

当面の間 一部店舗を除き臨時休館

※いずれもイオン、イオンスタイルと一部専門店は営業

●ゆみ～る鎌取ショッピングセンター

一部専門店営業時間短縮・臨時休業

※イオン、イオンスタイルと一部専門店は営業

●セブンパークアリオ柏

当面の間 臨時休業

※イトーヨーカドー、一部専門店は時間変更で営業

●アリオ＜蘇我、市原＞

当面の間 臨時休業

※イトーヨーカドー、一部専門店は時間変更で営業

●MONA新浦安（浦安市）

営業時間変更・臨時休業あり

※店舗毎に通常営業、時間短縮、休業

●津田沼パルコ（船橋市）

当面の間 臨時休業

※地下食品フロア・トモズ・キャンドゥ・西松屋・眼科・歯科・献血ルーム等は営業 午前11時～午後7時

●モリシア津田沼（習志野市）

当面の間 臨時休業

※全館休業。ダイエー他、生活必需品販売・医療関係店舗のみ営業

ダイエー 10：00～23：00

角上生鮮市場 10：00～20：00

ポニークリーニング 10：00～19：00

ローソン 24H

トモズ 11：00～20：00

城本クリニック 通常営業

津田沼血管クリニック 通常営業

みつかリウマチクリニック 9：00～16：00

こころの杜クリニック 通常営業

阿部歯科 通常営業

福井矯正歯科 通常営業

習志野市役所連絡所 通常営業

●あびこショッピングプラザ（我孫子市）

営業時間変更・一部専門店休業

※イトーヨーカドー１階2階 営業 午前9時～午後8時

※専門店 一部店舗は営業

●ユニモちはら台（市原市）

営業時間変更・一部店舗休業など

※ヤオコー 午前10時～午後8時で営業

物販・フードコート 午前10時～午後7時で営業

レストラン 午前11時～午後8時（一部は午前10時より）で営業

※映画館 臨時休館

※テナントにより時間変更・休業期間が異なる

三井アウトレットパーク幕張

https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/information/

三井アウトレットパーク 木更津

https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/information/

酒々井プレミアム・アウトレット

https://www.premiumoutlets.co.jp/pdf/20200407.pdf

ららぽーとTOKYO-BAY

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/info/1565586.html

ららぽーと柏の葉

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/kashiwa/info/1565718.html

モラージュ柏

http://www.mallage.com/kashiwa/event_list.php#event741

イオンモール・ゆみ～る鎌取SC

https://www.aeon.jp/sc/yumiru-kamatori/

流山おおたかの森S・C

https://www.otakanomori-sc.com

テラスモール松戸

https://terracemall.com/matsudo/information/detail/?id=000041

プラーレ松戸

http://www.plare-shopping.com/plarenews/detail/?id=648

アトレ松戸

https://www.atre.co.jp/store/matsudo/news/132997/

柏マルイ

https://www.0101.co.jp/076/

柏高島屋

https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/index.html

セブンパークアリオ柏

http://www.sevenpark-ario-kashiwa.jp/web/

そごう千葉店

https://www.sogo-seibu.jp/chiba/

ペリエ千葉

https://www.perie.co.jp/chiba/

シャポー

http://shapo.jrtk.jp/

津田沼パルコ

https://tsudanuma.parco.jp

ニッケコルトンプラザ

https://www.nikke-cp.gr.jp/

東武百貨店船橋店

http://www.tobu-dept.jp/funabashi/

モリシア津田沼

http://www.morisia.com/news/news.php?id=2736

アリオ蘇我

http://www.ario-soga.jp/web/

アリオ市原

http://www.ario-ichihara.jp/web/

ＭＯＮＡ新浦安

https://www.e-mona.jp/shop/pdfimage.jsp?id=11

あびこショッピングプラザ

http://abiko-sp.com

ユニモちはら台

http://unimo-chiharadai.com