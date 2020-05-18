気象庁によると、18日12:00頃、宮城県沖を震源とするM5.2の地震があり、宮城県松島町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：5月18日12:00頃

・震源地 ：宮城県沖(北緯38.2度、東経141.7度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.2(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・宮城県 ：松島町高城

【震度3】

・宮城県 ：仙台宮城野区五輪、仙台宮城野区苦竹＊、仙台若林区遠見塚＊、仙台泉区将監＊、石巻市泉町、石巻市鮎川浜＊、石巻市大街道南＊、石巻市北上町＊、石巻市相野谷＊、石巻市前谷地＊、石巻市桃生町＊、塩竈市旭町＊、白石市亘理町＊、名取市増田＊、角田市角田＊、岩沼市桜＊、登米市豊里町＊、登米市登米町＊、登米市米山町＊、登米市南方町＊、登米市迫町＊、東松島市小野＊、東松島市矢本＊、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、大崎市古川旭＊、大崎市松山＊、大崎市鹿島台＊、大崎市田尻＊、蔵王町円田＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、宮城川崎町前川＊、亘理町悠里＊、山元町浅生原＊、七ヶ浜町東宮浜＊、利府町利府＊、大郷町粕川＊、大衡村大衡＊、涌谷町新町裏、宮城美里町北浦＊、宮城美里町木間塚＊、女川町女川浜＊

・岩手県 ：一関市千厩町＊、一関市室根町＊、一関市藤沢町＊

・福島県 ：相馬市中村＊、二本松市針道＊、田村市大越町＊、田村市滝根町＊、南相馬市鹿島区栃窪、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市鹿島区西町＊、福島伊達市梁川町＊、福島伊達市保原町＊、桑折町東大隅＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、大熊町大川原＊、双葉町両竹＊、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊