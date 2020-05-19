気象庁によると、19日12:17頃、福島県沖を震源とするM5.3の地震があり、宮城県角田市・岩沼市・亘理町・山元町、福島県相馬市・二本松市・南相馬市・国見町・川俣町・楢葉町・双葉町・浪江町・葛尾村・新地町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：5月19日12:17頃

・震源地 ：福島県沖(北緯37.5度、東経141.5度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.3(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・宮城県 ：角田市角田＊、岩沼市桜＊、亘理町悠里＊、山元町浅生原＊

・福島県 ：相馬市中村＊、二本松市油井＊、南相馬市原町区高見町＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、楢葉町北田＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋、葛尾村落合落合＊、新地町谷地小屋＊

【震度3】

・宮城県 ：仙台青葉区大倉、仙台青葉区雨宮＊、仙台宮城野区五輪、仙台宮城野区苦竹＊、仙台若林区遠見塚＊、仙台太白区山田＊、石巻市大街道南＊、石巻市桃生町＊、塩竈市旭町＊、白石市亘理町＊、仙台空港、名取市増田＊、登米市中田町、登米市迫町＊、大崎市古川三日町、大崎市古川旭＊、大崎市松山＊、大崎市鹿島台＊、大崎市田尻＊、蔵王町円田＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、柴田町船岡、宮城川崎町前川＊、丸森町上滝、丸森町鳥屋＊、松島町高城、利府町利府＊、大衡村大衡＊、色麻町四竈＊、宮城美里町木間塚＊

・福島県 ：福島市松木町、福島市桜木町＊、福島市飯野町＊、福島市五老内町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、郡山市湖南町＊、いわき市三和町、いわき市平四ツ波＊、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市長沼支所＊、須賀川市岩瀬支所＊、須賀川市八幡町＊、二本松市金色＊、二本松市針道＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、南相馬市原町区三島町、南相馬市鹿島区栃窪、南相馬市原町区本町＊、南相馬市鹿島区西町＊、南相馬市小高区＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市梁川町＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、福島伊達市月舘町＊、本宮市本宮＊、本宮市白岩＊、桑折町東大隅＊、大玉村南小屋、大玉村玉井＊、鏡石町不時沼＊、天栄村下松本＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、棚倉町棚倉中居野、石川町長久保＊、玉川村小高＊、浅川町浅川＊、三春町大町＊、小野町中通＊、小野町小野新町＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、富岡町本岡＊、川内村下川内、川内村上川内小山平＊、川内村上川内早渡＊、大熊町野上＊、大熊町大川原＊、飯舘村伊丹沢＊