長崎県島原市は19日、新型コロナウイルス対策費を柱とした総額4億8900万円の本年度一般会計補正予算案を発表した。新型コロナ流行収束後、観光客が市内の宿泊施設などで使えるプレミアム付き旅行券の発行事業に4600万円を組み込んだ。22日の市議会臨時会に同予算案など8件を提出する。

旅行券は1万3千円分を1万円で販売。1万セット発行し宿泊料金や土産品代に使える。このほか、新型コロナの影響で都市圏への地元産高級魚の流通が停滞している現状を踏まえ、島原、有明両漁協で販売するトラフグやアワビの販売価格の一部を補助する「地元高級魚地産地消促進事業」に600万円を計上。市民は対象魚種の購入時、料金の7割を支払い、市が残額を両漁協に補塡（ほてん）する。

補正後の本年度一般会計予算額は284億8200万円