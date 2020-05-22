5月22日午前11時現在、千葉県内の大型商業施設の休業、営業状況は次の通りです（チバテレ＋プラス編集部調べ）。
営業範囲を拡大する施設が多くなっています。また多くの店舗では、開店直後や夕方に混雑する傾向にあります。十分ご注意ください。
※日程及び内容は変更される場合があります。詳細、最新情報はそれぞれの施設へご確認下さい。
【商業施設 営業状況】
●そごう千葉店（千葉市）
5月23日（土）から生活必需品を扱う売場を中心に営業範囲拡大を予定
※全館午前11時～午後6時
※食品売り場は午前10時～。10階レストランは午前11時～午後7時
※4階宝飾・統計売り場、地階フードコートナチュラルマーケットは休業継続。
●東武百貨店船橋店（船橋市）
当面の間 臨時休業
※食品フロアのみ営業 午前11時～午後6時。但し一部休業店舗あり
●柏高島屋ステーションモール（柏市）
営業時間短縮 SCの生活関連商品の取り扱い拡大
※専門店（S館・新館）午前10時30分～午後7時
※専門店（S館2階）フードストリート 午前10時30分～午後8時
※専門店レストラン 午前11時～午後8時
※高島屋（本館・S館） 10：30～18：00
●流山おおたかの森S・C（流山市）
営業範囲を拡大
※物販系店舗 午前10時～午後7時
※レストラン・喫茶 午前11時～午後8時
※タカシマヤフードメゾン 午前10時～午後6時
※食品館イトーヨーカドー、ココカラファイン 営業 午前10時～午後8時
※郵便局 平日午前10時～午後3時(ATMは～午後9時）
●柏マルイ（柏市）
当面の間 臨時休業
※一部店舗のみ営業
（飲食、パスポートセンター（日祝休み）、住信SBIネット銀行等）
●モラージュ柏（柏市）
当面の期間 休業
※ヤオコー 営業 午前9時～午後9時
※ロイヤルホームセンター 営業 平日午前9時～午後7時 土祝午前10時～午後6時 日曜休業
※ザ スーパースポーツゼビオは営業 午前11時～午後6時
※オークスベストフィットネス 休業
※一部専門店・フードコート 営業 午前10時～午後7時
※一部レストラン 営業 午前11時～午後8時
●テラスモール松戸（松戸市）
※サミットストア 午前9時～午後10時で営業
※マツモトキヨシ 午前11時～午後7時で営業
※ATMは午前11時～午後7時、2階歯科は午前11時～午後7時
※５月１５日（金）11：00～
１F 菜果善、TAKAGI FOODS、魚の北辰（鮮魚・鮨）、北野エース、&Leaf、フロプレステージュ
※営業再開
５月１６日（土）11：00～ １F ma-sa de plus、マクドナルド（テイクアウトのみ）
５月１７日（日）11：00～
１F 彩果の宝石
５月１８日（月）11：00～
１F サーティーワンアイスクリーム、ビアードパパ、果汁工房 果琳
※食品販売店舗の営業時間：11：00～19：00
●プラーレ松戸（松戸市）
当面の間 臨時休館（専門店）
※イトーヨーカドー 営業 1階~6階 午前10時～午後8時
●アトレ松戸（松戸市）
一部営業中 午前11時～午後6時
※あさ・ひる夕ご飯豆藤は23・24・30・31日は臨時休業
●ニッケコルトンプラザ（市川市）
※ダイエーと一部店舗は営業
※専門店臨時休業
●ららぽーとTOKYO-BAY（船橋市）
当面の間 臨時休館 一部は営業
※ロピア、マツモトキヨシ、ザ・ダイソー、アカチャンホンポ、トイザらス・ベビーザらス、ユニクロ、スターバックスコーヒー、クリニックモールの一部、ＡＴＭの一部は営業 （いずれも営業時間は午前11時～。営業終了時間は異なります）
●ららぽーと柏の葉（柏市）
当面の間 臨時休館
※、Food campus Tokyu Store、仙令平庄、わくわく広場、ポニークリーニング、ウエルシア、ローソン、眼科・歯科クリニック（休診日有）、エルムス動物医療センター、ＡＴＭは営業
●三井アウトレットパーク木更津（木更津市）
●三井アウトレットパーク幕張（千葉市）
当面の間 臨時休館
●酒々井プレミアム・アウトレット（酒々井町）
当面の間 臨時休館
●ペリエ
営業範囲を段階的に拡大
＜千葉、西千葉、稲毛、津田沼、検見川浜、稲毛海岸、海浜幕張、西船橋＞
●シャポー ＜市川、本八幡、船橋＞
当面の間 臨時休業
※食品、ドラッグストアなど、一部ショップは営業
●イオンモール 千葉県内10店舗
＜幕張新都心、成田、木更津、富津、千葉ニュータウン、津田沼、八千代緑が丘、柏、銚子、船橋＞
当面の間 一部店舗を除き臨時休館
※いずれもイオン、イオンスタイルと一部専門店は営業
●ゆみ～る鎌取ショッピングセンター
一部専門店営業時間短縮・臨時休業
※イオン、イオンスタイルと一部専門店は営業
●セブンパークアリオ柏
当面の間 臨時休業
※イトーヨーカドー、一部専門店は時間変更で営業
●アリオ＜蘇我、市原＞
当面の間 臨時休業
※イトーヨーカドー、一部専門店は時間変更で営業
●MONA新浦安（浦安市）
営業時間変更・臨時休業あり
※店舗毎に通常営業、時間短縮、休業
●津田沼パルコ（船橋市）
当面の間 臨時休業
※地下食品フロア・トモズ・キャンドゥ・西松屋・眼科・歯科・献血ルーム等は営業 午前11時～午後7時
●モリシア津田沼（習志野市）
当面の間（～5／31を予定） 臨時休業
※全館休業。ダイエー他、生活必需品販売・医療関係店舗のみ営業
ダイエー 10：00～23：00
角上生鮮市場 10：00～20：00
ポニークリーニング 10：00～19：00
ローソン 24H
トモズ 11：00～20：00
城本クリニック 通常営業
津田沼血管クリニック 通常営業
みつかリウマチクリニック 9：00～16：00
こころの杜クリニック 通常営業
阿部歯科 通常営業
福井矯正歯科 通常営業
習志野市役所連絡所 通常営業
●あびこショッピングプラザ（我孫子市）
営業時間変更・一部専門店休業
※イトーヨーカドー１階2階 営業 午前9時～午後8時
※専門店 一部店舗は営業
●ユニモちはら台（市原市）
営業時間変更・一部店舗休業など（～5月31日まで）
※ヤオコー 午前10時～午後8時で営業
物販・フードコート 午前10時～午後7時で営業
レストラン 午前11時～午後8時（一部は午前10時より）で営業
※映画館 臨時休館
※テナントにより時間変更・休業期間が異なる
【各商業施設リンク】
三井アウトレットパーク幕張
https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/information/
三井アウトレットパーク 木更津
https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/information/
酒々井プレミアム・アウトレット
https://www.premiumoutlets.co.jp/pdf/20200407.pdf
ららぽーとTOKYO-BAY
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/info/1574828.html
ららぽーと柏の葉
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/kashiwa/info/1565718.html
モラージュ柏
http://www.mallage.com/kashiwa/event_list.php#event741
イオンモール・ゆみ～る鎌取SC
https://www.aeon.jp/sc/yumiru-kamatori/
流山おおたかの森S・C
https://www.otakanomori-sc.com
テラスモール松戸
https://terracemall.com/matsudo/information/detail/?id=000041
プラーレ松戸
http://www.plare-shopping.com/plarenews/detail/?id=648
アトレ松戸
https://www.atre.co.jp/store/matsudo/news/133094/
柏マルイ
https://www.0101.co.jp/076/
柏高島屋
https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/index.html
セブンパークアリオ柏
http://www.sevenpark-ario-kashiwa.jp/web/
そごう千葉店
https://www.sogo-seibu.jp/chiba/
ペリエ千葉
https://www.perie.co.jp/chiba/
シャポー
http://shapo.jrtk.jp/
津田沼パルコ
https://tsudanuma.parco.jp
ニッケコルトンプラザ
https://www.nikke-cp.gr.jp/
東武百貨店船橋店
http://www.tobu-dept.jp/funabashi/
モリシア津田沼
http://www.morisia.com/news/news.php?id=2736
アリオ蘇我
http://www.ario-soga.jp/web/
アリオ市原
http://www.ario-ichihara.jp/web/
ＭＯＮＡ新浦安
https://www.e-mona.jp/shop/pdfimage.jsp?id=11
あびこショッピングプラザ
http://abiko-sp.com
ユニモちはら台
http://unimo-chiharadai.com