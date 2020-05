MLB Trader Rumorsが歴代の全体1位指名選手を特集している。1960年代、1970年、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代全ての選手のキャリアの振り返りも行っているので、興味のある方は要チェックだ。

本記事では、まとめとしてfWAR順に並べたものを日本語に直して紹介する。なお、スティーブ・チルコット(1966年)、ブライエン・テイラー(1991年)、マーク・アッペル(2013年)、ブレイディ・エイケン(2014年)、2016年以降の指名のミッキ-・モニアック、ロイス・ルイス、ケーシー・マイズ、アドリー・ラッチマンらのメジャーに昇格していない選手はランキングには載っていない。

太字は現役選手、*は殿堂入り選手

1993年 アレックス・ロドリゲス 3B/SS fWAR+113.7

1990年 チッパー・ジョーンズ* 3B/OF fWAR+84.6

1987年 ケン・グリフィーJr.* OF fWAR+77.7

2001年 ジョー・マウアー C/1B fWAR+52.5

2007年 デービッド・プライス SP fWAR+41.7

1980年 ダリル・ストロベリー OF fWAR+41.5

1977年 ハロルド・ベインズ* OF fWAR+38.4

2005年 ジャスティン・アップトン OF fWAR+36.8

2009年 スティーブン・ストラスバーグ SP fWAR+36.7

2000年 エイドリアン・ゴンザレス 1B fWAR+36.4

1988年 アンディ・ベネス SP fWAR+36.2

2010年 ブライス・ハーパー OF fWAR+35.1

1981年 マイク・ムーア RHP fWAR+34.7

1985年 B.J.サーホフ C/INF/OF fWAR+31.4

1965年 リック・マンデイ OF fWAR+31.1

1976年 フロイド・バニスター SP fWAR+30.8

1983年 ティム・ベルチャー RHP fWAR+30.3

2011年 ゲリット・コール SP fWAR+28.8

1995年 ダリン・エルスタッド 1B/OF fWAR+28.5

1999年 ジョシュ・ハミルトン OF fWAR+27.9

1989年 ベン・マクドナルド SP fWAR+20.5

1978年 ボブ・ホーナー 3B/1B fWAR+19.5

1998年 パット・バレル OF fWAR+19.0

2012年 カルロス・コレア SS fWAR+18.5

1969年 ジェフ・バロウズ OF fWAR+18.3

1986年 ジェフ・キング INF fWAR+17.0

1992年 フィル・ネビン C/1B/3B/OF fWAR+15.2

1996年 クリス・ベンソン SP fWAR+14.8

2006年 ルーク・ホッチェバー SP/RP fWAR+9.0

1984年 ポール・ウィルソン SP fWAR+8.7

1967年 ロン・ブロムバーグ 1B fWAR+8.3

1970年 マイク・アイビー C/INF/OF fWAR+7.5

1982年 ショーン・ダンストン SS fWAR+7.4

1968年 ティム・フォーリ SS fWAR+6.1

2008年 ティム・ベッカム INF/OF fWAR+4.3

1973年 デービッド・クライド SP fWAR+4.1

2015年 ダンスビー・スワンソン SS fWAR+3.9

1974年 ビル・アルモン INF/OF fWAR+2.5

2004年 マット・ブッシュ SS/RP fWAR+2.2

1972年 デーブ・ロバーツ INF fWAR+0.6

1997年 マット・アンダーソン SP fWAR+0.5

2002年 ブライアン・バリントン SP fWAR-0.2

1979年 アル・チャンバース OF fWAR-0.5

1975年 ダニー・グッドウィン 1B fWAR-1.2

1984年 ショーン・アブナー OF fWAR-1.2

2003年 デルモン・ヤング OF fWAR-1.3