新型コロナウイルスの最前線で働き続ける医療従事者に向けて船橋市のパン屋が協力して手作りのお菓子でエールを送っています。

“とにかく医療従事者に感謝を伝えたい”という思いから始まった“ありがとうのラスク”づくり。

このラスクは、船橋市内のパン屋3店舗が店内に募金箱を設置し、集まった資金を基に作ったものです。

4月末からこれまでに集まった募金額は、3店舗あわせて10万円を超え、5月18日に、3店舗が集まって、300人分のラスクを市の医師会に手渡しました。

Little Breads To Go 古宮義和さん「一人でも多くのひとに甘さで疲れを癒されてもらえたら」 船橋市医師会 寺田俊昌会長「たしかにコロナの病棟は疲弊しています」「私は涙がでるほど嬉しいです、ありがとうございます」

次の日にはさっそく、パン屋や市民の想いを乗せたラスクが市内5つの医療機関へ届けられました。

受け取った医療従事者は「病院は緊張感高まる中で皆働いているのでとても嬉しく思います」 「普段病院の中で何が起こっているかなかなか伝わらない部分があると思うので、見えない部分を応援頂いているのは非常に有賀く思う」Q:いつ食べたいですか?「今すぐにでも食べたいです。みんなで分けながら少しずつでも頂きたいなと思います」