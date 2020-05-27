西彼時津町議会は26日、臨時会を開き、新型コロナウイルス感染症緊急支援対策事業費（第2弾）を盛り込んだ総額3億9千万円の本年度一般会計補正予算案など14議案を可決、承認した。町独自の事業持続化支援金の対象を全業種に拡大し、プレミアム付きクーポン券「とぎつ活性化協力クーポン券」を発行する。

支援金の上限額は中小法人が30万円、個人事業主20万円。対象は第1弾の飲食店、宿泊事業者以外で、今年3～5月の月間収入の平均と前年同期の平均を比べた減少率が「20％以上50％未満」などの要件がある。

経済活性化を目的としたクーポン券は1万円分を6千円で販売、4千円分を町が負担する。発行総額5億3200万円。購入引換券を町内各世帯主に郵送。1世帯4万円を限度に購入できる。7月4日から9月30日まで町役場などで販売、11月1日までの4カ月間、町内の加盟店で使える。