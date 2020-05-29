5月29日午前11時現在、千葉県内の大型商業施設の休業、営業状況は次の通りです（チバテレ＋プラス編集部調べ）。
営業範囲を拡大する施設が多くなっています。また多くの店舗では、開店直後や夕方に混雑する傾向にあります。十分ご注意ください。
※日程及び内容は変更される場合があります。詳細、最新情報はそれぞれの施設へご確認下さい。
【商業施設 営業状況】
●そごう千葉店（千葉市）
営業時間
全館午前11時～午後6時
※食品売り場 午前10時～午後6時
※10階レストラン 午前11時～午後7時
※一部の売り場・ショップは、休業または営業時間の変更の場合あり
●東武百貨店船橋店（船橋市）
営業時間
地下1階・1階 午前10時30分～午後7時
2～7階 午前10時30分～午後6時
※一部の売り場・ショップは、休業または営業時間の変更の場合あり
●柏高島屋ステーションモール（柏市）
営業時間
専門店（S館・新館） 午前10時～午後8時
専門店（S館2階）フードストリート 午前10時～午後8時
専門店レストラン 午前11時～午後10時
高島屋（本館・S館） 午前10時30分～午後7時
※一部の店舗に休業・営業時間の変更あり
●流山おおたかの森S・C（流山市）
営業時間
※物販系店舗 午前10時～午後8時
※レストラン・喫茶 午前11時～午後9時
※タカシマヤフードメゾン 午前10時～午後6時30分
※一部の店舗は休業
●柏マルイ（柏市）
臨時休業
※一部店舗のみ営業
（飲食、パスポートセンター（日祝休み）、住信SBIネット銀行等）
※6月1日午前10時半～営業再開予定
●モラージュ柏（柏市）
営業時間変更
ヤオコー 午前9時～午後9時
ロイヤルホームセンター 午前9時～午後7時（土・祝：午前10時～午後6時） ※日曜休業
ザ スーパースポーツゼビオ 午前11時～午後6時
専門店・フードコート 午前10時～午後7時
レストラン 午前11時～午後8時
オークスベストフィットネス 臨時休館
※一部店舗で休業や営業時間が異なる
●テラスモール松戸（松戸市）
5月29日（金）から営業再開
※専門店街 午前11時～午後8時
※ケヤキッチン（フードコート） 午前11時～午後8時
※けやきダイニング（レストラン街） 午前11時～午後9時
※サミットストア 午前9時～午後10時
※ユナイテッド・シネマ 6月1日（月）より営業再開
※東急スポーツオアシス松戸 6月1日（月）より営業再開
※休業・営業時間の短縮をしている店舗あり
●プラーレ松戸（松戸市）
※イトーヨーカドーのみ営業中 午前10時～午後8時
※6月1日（月）より営業再開予定
●アトレ松戸（松戸市）
一部営業中 午前11時～午後6時
※あさ・ひる夕ご飯豆藤 5月30日・31日は臨時休業
※6月1日（月）より営業再開予定
●ニッケコルトンプラザ（市川市）
営業時間
※物販・サービス店舗 午前11時～午後7時
※飲食店 午前11時～午後8時
※ダイエーは通常通り営業中
※一部店舗は異なる
●ららぽーとTOKYO-BAY（船橋市）
●ららぽーと柏の葉（柏市）
5月29日（金）～5月31日（日）の3日間は、三井ショッピングパークカード会員限定で営業 午前11時～午後8時
※一部店舗で休業や営業時間の変更あり
●三井アウトレットパーク木更津（木更津市）
●三井アウトレットパーク幕張（千葉市）
5月29日（金）から営業再開
営業時間 午前11時～午後7時
※一部店舗は異なる
※ナイキファクトリーストアは6月4日（木）再開予定
●酒々井プレミアム・アウトレット（酒々井町）
5月29日（金）から営業再開
※物販店舗・フードコート 午前10時～午後7時
※レストラン 午前11時～午後7時
※一部店舗及び飲食店は異なる
●ペリエ
営業範囲を段階的に拡大
＜千葉、西千葉、稲毛、津田沼、検見川浜、稲毛海岸、海浜幕張、西船橋＞
●シャポー市川
営業時間
食料品 午前10時～午後7時（日・祝：午前10時～午後6時）
※ワイズマート 午前10時～午後9時
ファッション・雑貨・サービス 午前10時～午後8時
飲食 午前11時～午後9時（一部店舗は早朝から営業）
※一部店舗で休業や営業時間が異なる
●シャポー本八幡
一部店舗営業中
食料品・雑貨・サービス 午前10時～午後6時
クイーンズ伊勢丹 午前10時～午後8時
●シャポー船橋
営業時間
食料品 午前10時～午後9時
飲食店 午前11時～午後9時
その他物販店 午前10時～午後8時
※一部異なるショップあり
●イオンモール 千葉県内10店舗
＜幕張新都心、成田、木更津、富津、千葉ニュータウン、津田沼、八千代緑が丘、柏、銚子、船橋＞
営業時間
※専門店街 午前10時～午後7時
※レストラン 午前11時～午後8時
※総合スーパーについては各店舗で異なります。
●ゆみ～る鎌取ショッピングセンター
一部専門店営業時間短縮・臨時休業
※イオン、イオンスタイルは通常営業
●セブンパークアリオ柏
営業時間
【アリオモール専門店街】（5月27日～31日）
1～3階（フードコート含む） 午前10時～午後8時
3階レストラン街 午前11時～午後8時
【イトーヨーカドー】（5月27日～31日）
午前10時～午後8時
※一部休業、営業時間が異なる店舗あり
※6月1日(月)～営業時間に変更あり
●アリオ蘇我
営業時間
イトーヨーカドー 午前10時～午後8時
アリオモール 午前10時～午後8時
2階レストランゾーン 午前11時～午後8時
※一部休業、営業時間が異なる店舗あり
●アリオ市原
イトーヨーカドー 午前9時～午後8時
アリオモール 午前10時～午後8時
※デリカゾーン 午前9時～午後8時
※フードコート 午前10時～午後8時
※レストラン 午前11時～午後8時
※TOHOシネマズ 休館中
※一部休業、営業時間が異なる店舗あり
●MONA新浦安（浦安市）
営業時間変更・臨時休業あり
※店舗毎に通常営業、時間短縮、休業異なる
●津田沼パルコ（船橋市）
地下食品フロア、トモズ、キャンドゥ、西松屋、さめじま眼科、レッツ歯科、ツダヌマ献血ルーム は営業中 午前11時～午後7時
※さめじま眼科・レッツ歯科は31日休業
※A館・B館1～6階 6月1日から営業再開予定
●モリシア津田沼（習志野市）
5月30日（土）から一部の店舗を除き通常営業を再開
※29日現在はダイエー他、生活必需品販売・医療関係店舗のみ営業中
ダイエー 10：00～23：00
角上生鮮市場 10：00～20：00
ポニークリーニング 10：00～19：00
ローソン 24H
トモズ 11：00～20：00
城本クリニック 通常営業
津田沼血管クリニック 通常営業
みつかリウマチクリニック 9：00～16：00
こころの杜クリニック 通常営業
阿部歯科 通常営業
福井矯正歯科 通常営業
習志野市役所連絡所 通常営業
●あびこショッピングプラザ（我孫子市）
営業時間変更・一部専門店休業
イトーヨーカドー１・2階 午前9時～午後8時
専門店1階 午前9時～午後8時
専門店2・3階・フードコート 午前10時～午後8時
●ユニモちはら台（市原市）
営業時間変更・一部店舗休業など（～5月31日まで）
ヤオコー 午前10時～午後8時
物販・フードコート 午前10時～午後7時
レストラン 午前11時～午後8時（一部は午前10時より）で営業
映画館 午前10時～午後9時
※テナントにより時間変更・休業期間が異なる
【各商業施設リンク】
三井アウトレットパーク幕張
https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/information/
三井アウトレットパーク 木更津
https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/information/
酒々井プレミアム・アウトレット
https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/
ららぽーとTOKYO-BAY
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/info/1576552.html
ららぽーと柏の葉
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/kashiwa/info/1577528.html
モラージ ュ柏
http://www.mallage.com/kashiwa/event_list.php#event741
イオンモール・ゆみ～る鎌取SC
https://www.aeon.jp/sc/yumiru-kamatori/
流山おおたかの森S・C
https://www.otakanomori-sc.com
テラスモール松戸
https://terracemall.com/matsudo/information/detail/?id=000044
プラーレ松戸
http://www.plare-shopping.com/plarenews/
アトレ松戸
https://www.atre.co.jp/store/matsudo/news/133094/
柏マルイ
https://www.0101.co.jp/076/
柏高島屋
https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/index.html
セブンパークアリオ柏
http://www.sevenpark-ario-kashiwa.jp/web/
そごう千葉店
https://www.sogo-seibu.jp/chiba/
ペリエ千葉
https://www.perie.co.jp/chiba/
シャポー
http://shapo.jrtk.jp/
津田沼パルコ
https://tsudanuma.parco.jp
ニッケコルトンプラザ
https://www.nikke-cp.gr.jp/
東武百貨店船橋店
http://www.tobu-dept.jp/funabashi/
モリシア津田沼
http://www.morisia.com/news/news.php?id=2736
アリオ蘇我
http://www.ario-soga.jp/web/
アリオ市原
http://www.ario-ichihara.jp/web/
ＭＯＮＡ新浦安
https://www.e-mona.jp/shop/pdfimage.jsp?id=11
あびこショッピングプラザ
http://abiko-sp.com
ユニモちはら台
http://unimo-chiharadai.com