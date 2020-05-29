東彼東彼杵町は28日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済対策の第2弾を発表した。町内で減収した中小企業や農林水産業者への一律10万円給付などを盛り込んだ。

町は第1弾で、4月の売り上げが前年比5割以上減った飲食、宿泊業者に一律20万円を給付。今回は業種を問わず、4～7月で売り上げが2割以上減った月がある事業者に一律10万円を給付する。申請期間は8月31日まで。問い合わせは同町まちづくり課（電0957.46.1286）。

また農業、漁業、林業による収入が100万円以上の個人か200万円以上の法人にも一律10万円を給付する。申請期間は6月1日～7月31日。問い合わせは農林水産課（電0957.46.1317）。

このほか、子育て世帯を対象に、子ども1人当たり1万円を配る国の臨時特別給付金に5千円を上乗せし、ひとり親家庭には一律3万円を給付する。総額約7200万円の本年度一般会計補正予算を28日までの町議会臨時会で可決した。