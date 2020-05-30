気象庁によると、31日03:14頃、十勝沖を震源とするM5.8の地震があり、北海道釧路市・根室市などで震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：5月31日03:14頃

・震源地 ：十勝沖(北緯42.5度、東経143.7度)

・震源の深さ：約90km

・地震の規模：M5.8(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・北海道 ：釧路市黒金町＊、釧路市音別町中園＊、根室市厚床＊、浦幌町桜町＊、釧路町別保＊、標茶町川上＊、標茶町塘路＊、弟子屈町弟子屈＊、別海町常盤、別海町西春別＊、別海町本別海＊、中標津町丸山＊、標津町北2条＊

【震度3】

・北海道 ：釧路市幸町、釧路市音別町尺別、釧路市阿寒町中央＊、釧路市阿寒町阿寒湖温泉＊、帯広市東4条、帯広市東6条＊、北見市公園町、北見市留辺蘂町上町、北見市南仲町＊、北見市留辺蘂町栄町＊、北見市留辺蘂町富士見＊、根室市牧の内＊、根室市落石東＊、根室市珸瑶瑁＊、美幌町東3条、津別町幸町＊、斜里町ウトロ香川＊、清里町羽衣町＊、小清水町小清水＊、訓子府町東町＊、置戸町拓殖＊、遠軽町丸瀬布金湧山、湧別町栄町＊、大空町東藻琴＊、新冠町北星町＊、音更町元町＊、士幌町士幌＊、上士幌町清水谷＊、上士幌町上士幌＊、鹿追町東町＊、新得町2条＊、十勝清水町南4条、芽室町東2条＊、中札内村東2条＊、更別村更別＊、十勝大樹町東本通＊、十勝大樹町生花＊、広尾町並木通、幕別町忠類錦町＊、幕別町本町＊、十勝池田町西1条＊、豊頃町茂岩本町＊、本別町北2丁目、本別町向陽町＊、足寄町上螺湾、足寄町南1条＊、陸別町陸別＊、厚岸町尾幌、厚岸町真栄＊、浜中町湯沸、浜中町茶内＊、弟子屈町美里、弟子屈町サワンチサップ＊、鶴居村鶴居東＊、白糠町西1条＊、中標津町養老牛、標津町古多糠、羅臼町緑町＊、羅臼町岬町＊