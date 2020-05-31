〔地震〕茨城県北部、栃木県南部、群馬県北部で震度4、津波の心配なし(6/1)

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気象庁によると、1日06:02頃、茨城県北部を震源とするM5.3の地震があり、茨城県日立市・常陸太田市・笠間市・常陸大宮市・那珂市、栃木県高根沢町、群馬県沼田市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。

■発生事象
・発生日時　：6月1日06:02頃
・震源地　　：茨城県北部(北緯36.2度、東経140.4度)
・震源の深さ：約100km
・地震の規模：M5.3(推定)

■震度3以上が観測された地域
・震度4　：茨城県北部、栃木県南部、群馬県北部
・震度3　：福島県中通り、福島県浜通り、福島県会津、茨城県南部、栃木県北部、群馬県南部、埼玉県北部、新潟県中越、長野県中部

■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・茨城県　：日立市、常陸太田市、笠間市、常陸大宮市、那珂市
・栃木県　：高根沢町
・群馬県　：沼田市
【震度3】
・茨城県　：水戸市、土浦市、茨城古河市、石岡市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、筑西市、桜川市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村、大子町
・栃木県　：宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、栃木さくら市、那須烏山市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、那須町、栃木那珂川町
・群馬県　：前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、渋川市、みどり市、吉岡町、片品村、群馬昭和村、板倉町、千代田町、大泉町、邑楽町
・福島県　：郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、南会津町、磐梯町、猪苗代町、湯川村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、石川町、玉川村、浅川町、古殿町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町
・埼玉県　：熊谷市、行田市、加須市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市
・新潟県　：南魚沼市
・長野県　：長野南牧村

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