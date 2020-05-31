気象庁によると、1日06:02頃、茨城県北部を震源とするM5.3の地震があり、茨城県日立市・常陸太田市・笠間市・常陸大宮市・那珂市、栃木県高根沢町、群馬県沼田市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：6月1日06:02頃

・震源地 ：茨城県北部(北緯36.2度、東経140.4度)

・震源の深さ：約100km

・地震の規模：M5.3(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：茨城県北部、栃木県南部、群馬県北部

・震度3 ：福島県中通り、福島県浜通り、福島県会津、茨城県南部、栃木県北部、群馬県南部、埼玉県北部、新潟県中越、長野県中部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・茨城県 ：日立市、常陸太田市、笠間市、常陸大宮市、那珂市

・栃木県 ：高根沢町

・群馬県 ：沼田市

【震度3】

・茨城県 ：水戸市、土浦市、茨城古河市、石岡市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、筑西市、桜川市、小美玉市、茨城町、城里町、東海村、大子町

・栃木県 ：宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、栃木さくら市、那須烏山市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、那須町、栃木那珂川町

・群馬県 ：前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、渋川市、みどり市、吉岡町、片品村、群馬昭和村、板倉町、千代田町、大泉町、邑楽町

・福島県 ：郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、南会津町、磐梯町、猪苗代町、湯川村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、石川町、玉川村、浅川町、古殿町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町

・埼玉県 ：熊谷市、行田市、加須市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市

・新潟県 ：南魚沼市

・長野県 ：長野南牧村