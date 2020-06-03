気象庁によると、4日05:31頃、茨城県沖を震源とするM4.7の地震があり、茨城県日立市・鉾田市・東海村で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：6月4日05:31頃

・震源地 ：茨城県沖(北緯36.4度、東経140.7度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M4.7(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・茨城県 ：日立市十王町友部＊、鉾田市汲上＊、東海村東海＊

【震度3】

・茨城県 ：水戸市金町、水戸市千波町＊、水戸市栗崎町＊、日立市助川小学校＊、日立市役所＊、土浦市常名、土浦市藤沢＊、石岡市柿岡、石岡市八郷＊、常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、高萩市安良川＊、高萩市本町＊、笠間市石井＊、ひたちなか市山ノ上町、ひたちなか市南神敷台＊、ひたちなか市東石川＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、常陸大宮市中富町、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市野口＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、桜川市真壁＊、行方市山田＊、行方市麻生＊、鉾田市造谷＊、小美玉市堅倉＊、小美玉市上玉里＊、茨城町小堤＊、城里町小勝＊、大子町池田＊