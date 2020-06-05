千葉県内 大型商業施設 営業状況まとめ（６月５日調べ）

6月5日11時現在、千葉県内の大型商業施設の休業、営業状況は次の通りです（チバテレ＋プラス編集部調べ） 。

各施設の営業範囲は通常営業に近づきつつあります。また多くの店舗では人出が多くなり、特に開店直後や夕方に混雑する傾向にあるということです。十分ご注意ください。

※日程及び内容は変更される場合があります。詳細、最新情報はそれぞれの施設へご確認下さい。

【商業施設 営業状況】

●そごう千葉店（千葉市）

営業時間

全館 午前10時～午後7時

※10階レストラン 午前11時～午後9時

※一部の売り場・ショップは、休業または営業時間の変更の場合あり

●東武百貨店船橋店（船橋市）

営業時間

食品・1階 午前10時30分～午後7時

2～7階 午前10時30分～午後6時

※一部の売り場・ショップは、休業または営業時間の変更の場合あり

●柏高島屋ステーションモール（柏市） 営業時間

専門店（S館・新館） 午前10時～午後8時

専門店（S館2階）フードストリート 午前10時～午後8時

専門店レストラン 午前11時～午後10時

高島屋（本館・S館） 午前10時30分～午後7時

※一部の店舗に休業・営業時間の変更あり

●流山おおたかの森S・C（流山市）

営業時間 物販系店舗 午前10時～午後8時

レストラン・喫茶 午前11時～午後10時

タカシマヤフードメゾン 午前10時～午後6時30分

TOHOシネマズ（5日から営業再開）午前9時～午後10時 レイトショー上映なし

※一部の店舗に休業・営業時間の変更あり

●柏マルイ（柏市）

営業時間 午前10時30分～午後8時

※一部店舗は営業時間が異なる

●モラージュ柏（柏市）

営業時間変更

ヤオコー 午前9時～午後9時

ロイヤルホームセンター 月～土：午前9時～午後7時 日祝：午前10時～午後7時

ザ スーパースポーツゼビオ 午前10時～午後7時

オークスベストフィットネス 平日：午前10時～午後10時 土：午前10時～午後8時 日：午前9時～午後7時

専門店・フードコート 午前10時～午後7時

レストラン 午前11時～午後8時

※一部の店舗に休業・営業時間の変更あり

●テラスモール松戸（松戸市）

営業時間短縮 専門店街 午前11時～午後8時

ケヤキッチン（フードコート） 午前11時～午後8時

けやきダイニング（レストラン街） 午前11時～午後9時

サミットストア 午前9時～午後10時

ユナイテッド・シネマ ※1日より営業再開

東急スポーツオアシス松戸 ※1日より営業再開

※一部の店舗に休業・営業時間の変更あり

●プラーレ松戸（松戸市）

営業時間

ショップ・カフェ・サービス 午前10時～午後9時

6階レストラン 午前11時～午後8時

RF GREEN ROOM ダイニング＆カフェ 午前10時～午後8時

イトーヨーカドー １階食料品 午前10時～午後10時

2～6階 午前10時～午後9時

※一部店舗で休業・営業時間の変更あり

●アトレ松戸（松戸市）

営業時間

ショッピング 午前10時～午後8時

レストラン 午前11時～午後8時

※一部、営業時間の異なる店舗あり

※眼科、歯科の受付時間は各院で異なる

●ニッケコルトンプラザ（市川市）

営業時間

専門店 午前11時～午後7時

飲食店 午前11時～午後8時

ダイエーは通常通り営業中

※一部店舗で休業・営業時間の変更あり

●ららぽーとTOKYO-BAY（船橋市）

●ららぽーと柏の葉（柏市）

営業時間 午前11時～午後8時

※一部店舗で休業・営業時間の変更あり

●三井アウトレットパーク木更津（木更津市）

●三井アウトレットパーク幕張（千葉市）

営業時間 午前11時～午後7時

※一部店舗は異なる

●酒々井プレミアム・アウトレット（酒々井町）

営業時間

物販店舗・フードコート 午前10時～午後7時

レストラン 午前11時～午後7時

※一部店舗で休業・営業時間の変更あり

●ペリエ

＜千葉、西千葉、稲毛、津田沼、検見川浜、稲毛海岸、海浜幕張、西船橋＞

営業再開

※営業時間は各店舗により異なりますので、ご確認ください

●シャポー市川

営業時間

食料品 午前10時～午後9時

※ワイズマート 午前10時～午後10時

ファッション・雑貨・サービス 午前10時～午後8時

飲食 午前11時～午後9時（一部店舗は早朝から営業）

●シャポー本八幡

営業時間

衣料品・雑貨・サービス 午前10時～午後8時

食料品・スーパー 午前10時～午後9時

食堂喫茶 午前11時～午後9時

※一部、営業時間の異なる店舗あり

●シャポー船橋

営業時間

食料品 午前10時～午後9時

飲食店 午前11時～午後9時

その他物販店 午前10時～午後8時

※一部異なるショップあり

●イオンモール 千葉県内10店舗

＜幕張新都心、成田、木更津、富津、千葉ニュータウン、津田沼、八千代緑が丘、柏、銚子、船橋＞

営業時間

※専門店街 午前10時～午後7時

※レストラン 午前11時～午後8時

※総合スーパーについては各店舗で異なります。

●ゆみ～る鎌取ショッピングセンター

一部専門店営業時間短縮・臨時休業

※イオン、イオンスタイルは通常営業

●セブンパークアリオ柏

営業時間

【アリオモール専門店街】

1～3階（フードコート含む） 午前10時～午後9時

3階レストラン街 午前11時～午後9時

【イトーヨーカドー】

1～3階 午前10時～午後9時

※一部店舗で休業・営業時間の変更あり

●アリオ蘇我

営業時間

イトーヨーカドー 午前10時～午後9時

アリオモール 午前10時～午後8時

2階レストランゾーン 午前11時～午後8時

※一部店舗で休業・営業時間の変更あり

●アリオ市原

イトーヨーカドー 午前9時～午後9時

アリオモール 午前10時～午後9時

※デリカゾーン 午前9時～午後9時

※フードコート 午前10時～午後9時

※レストラン 午前11時～午後10時

※TOHOシネマズ 午前9時～(午後8時以降のレイトショー休映)

●MONA新浦安（浦安市）

営業時間変更・臨時休業あり

※店舗毎に通常営業、時間短縮、休業異なる

●津田沼パルコ（船橋市）

物販（食品含む） 午前11時～午後8時

レストラン 午前11時～午後9時

※一部店舗で休業・営業時間の変更あり

●モリシア津田沼（習志野市）

営業時間 午前10時～午後9時

※一部店舗で休業・営業時間の変更あり

●あびこショッピングプラザ（我孫子市）

営業時間

イトーヨーカドー1・2階 午前9時～午後9時

専門店1～3階 午前10時～午後9時

※一部店舗で休業・営業時間の変更あり

●ユニモちはら台（市原市）

営業時間

ヤオコー 午前10時～午後8時 ※6日からは ～午後9時

物販・フードコート 午前10時～午後7時 ※6日から12日までは ～午後8時

レストラン 午前11時～午後8時（一部は午前10時～） ※6日から12日までは ～午後9時

映画館 午前10時～午後9時

※一部店舗で休業・営業時間の変更あり

【各商業施設リンク】

三井アウトレットパーク幕張

https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/information/

三井アウトレットパーク 木更津

https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/information/

酒々井プレミアム・アウトレット

https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/

ららぽーとTOKYO-BAY

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/info/1576558.html

ららぽーと柏の葉

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/kashiwa/info/1581196.html

モラージ ュ柏

http://www.mallage.com/kashiwa/event_list.php#event741

イオンモール・ゆみ～る鎌取SC

https://www.aeon.jp/sc/yumiru-kamatori/

流山おおたかの森S・C

https://www.otakanomori-sc.com

テラスモール松戸

https://terracemall.com/matsudo/information/detail/?id=000044

プラーレ松戸

http://www.plare-shopping.com/plarenews/

アトレ松戸

https://www.atre.co.jp/store/matsudo/news/133183/

柏マルイ

https://www.0101.co.jp/076/

柏高島屋

https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/index.html

セブンパークアリオ柏

http://www.sevenpark-ario-kashiwa.jp/web/

そごう千葉店

https://www.sogo-seibu.jp/chiba/

ペリエ千葉

https://www.perie.co.jp/chiba/

シャポー

http://shapo.jrtk.jp/

津田沼パルコ

https://tsudanuma.parco.jp

ニッケコルトンプラザ

https://www.nikke-cp.gr.jp/

東武百貨店船橋店

http://www.tobu-dept.jp/funabashi/

モリシア津田沼

http://www.morisia.com/news/news.php?id=2736

アリオ蘇我

http://www.ario-soga.jp/web/

アリオ市原

http://www.ario-ichihara.jp/web/

ＭＯＮＡ新浦安

https://www.e-mona.jp/shop/pdfimage.jsp?id=11

あびこショッピングプラザ

http://abiko-sp.com

ユニモちはら台

http://unimo-chiharadai.com