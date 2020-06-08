（広島）東広島市黒瀬町菅田で下半身露出　６月７日午後

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広島県警によると、７日午後３時１０分ごろ、東広島市黒瀬町菅田で女子高校生への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪、小太り、黒色柄入りＴシャツ、白色ヘルメット、白色バイク）

■実行者の言動や状況
・バイクに座り、帰宅途中の女子生徒に道を尋ね、下半身を見せた。
・「ここらに公衆トイレはないか」

■現場付近の施設
・広島国際大学東広島キャンパス、東広島市役所黒瀬支所、黒瀬川

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