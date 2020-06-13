気象庁によると、14日00:51頃、奄美大島北西沖を震源とするM6.3の地震があり、鹿児島県瀬戸内町・喜界町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：6月14日00:51頃

・震源地 ：奄美大島北西沖(北緯28.8度、東経128.3度)

・震源の深さ：約160km

・地震の規模：M6.3(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・鹿児島県：瀬戸内町請島＊、喜界町滝川

【震度3】

・鹿児島県：奄美市名瀬港町、奄美市笠利町里＊、奄美市住用町西仲間＊、奄美市名瀬幸町＊、鹿児島十島村悪石島＊、大和村思勝＊、宇検村湯湾＊、瀬戸内町西古見、瀬戸内町古仁屋＊、瀬戸内町加計呂麻島＊、瀬戸内町与路島＊、喜界町湾＊、天城町平土野＊、伊仙町伊仙＊、和泊町国頭、知名町瀬利覚、与論町茶花＊

・沖縄県 ：名護市港＊、糸満市潮崎町＊、沖縄市美里＊、うるま市みどり町＊、うるま市石川石崎＊、南城市知念久手堅＊、南城市佐敷字佐敷＊、国頭村奥、国頭村辺土名＊、今帰仁村仲宗根＊、本部町役場＊、恩納村恩納＊、北谷町桑江＊、中城村当間＊、西原町与那城＊、与那原町上与那原＊、座間味村座間味＊、八重瀬町具志頭＊、八重瀬町東風平＊