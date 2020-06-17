宮城県警によると、１５日午後５時ごろ、仙台市太白区長町４丁目の路上で女子中学生への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、小太り、紺色半袖、カーキ色ズボン、黒色乗用車）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒に下半身を見せた。
■現場付近の施設
・長町駅［ＪＲ・仙台市交通局、長町小学校、仙台青葉学院短期大学長町キャンパス、三桜高校第二グラウンド 仙台市交通局長町営業所
©日本不審者情報センター合同会社
宮城県警によると、１５日午後５時ごろ、仙台市太白区長町４丁目の路上で女子中学生への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、小太り、紺色半袖、カーキ色ズボン、黒色乗用車）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒に下半身を見せた。
■現場付近の施設
・長町駅［ＪＲ・仙台市交通局、長町小学校、仙台青葉学院短期大学長町キャンパス、三桜高校第二グラウンド 仙台市交通局長町営業所
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