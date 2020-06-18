（大阪）摂津市鳥飼西５丁目で盗撮　６月１７日夕方

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大阪府警によると、１７日午後４時ごろ、摂津市鳥飼西５丁目の路上で女子中学生への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０歳、側頭部から後頭部刈り上げ、頭頂部長髪風、濃青色Ｔシャツ、灰色系半ズボン、マスク、銀色自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、下校途中の女子生徒に後ろから近づき、携帯電話で撮影した。

■現場付近の施設
・南摂津駅［大阪モノレール］、鳥飼西小学校、第二中学校、東海道新幹線、淀川

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