警視庁によると、２０日午前１１時５０分ごろ、荒川区南千住３丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、黒色と白色横縞模様Ｔシャツ、黒色ズボン、赤色帽子）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女児に声をかけた。
・「一緒に行こう」
■現場付近の施設
・南千住駅［ＪＲ・東京メトロ・首都圏新都市鉄道］、隅田川駅［ＪＲ］、汐入小学校、産業技術高等専門学校荒川キャンパス、石浜神社など
©日本不審者情報センター合同会社
警視庁によると、２０日午前１１時５０分ごろ、荒川区南千住３丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、黒色と白色横縞模様Ｔシャツ、黒色ズボン、赤色帽子）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女児に声をかけた。
・「一緒に行こう」
■現場付近の施設
・南千住駅［ＪＲ・東京メトロ・首都圏新都市鉄道］、隅田川駅［ＪＲ］、汐入小学校、産業技術高等専門学校荒川キャンパス、石浜神社など
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