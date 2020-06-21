（熊本）水俣市百間町２丁目で声かけ　６月２０日午後

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熊本県警によると、２０日午後２時５０分ごろ、水俣市百間町２丁目の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、スキンヘッド、小太り、白色ジャージ上衣、黒色ジャージ下衣、白色半キャップヘルメット、白色原付バイク）

■実行者の言動や状況
・バイクに乗り、女子生徒に声をかけた。
・「お金あげるよ、お嫁に来ない？」

■現場付近の施設
・２１区公民館、エコパーク水俣、肥薩おれんじ鉄道、国道３号線

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