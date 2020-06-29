米男子ゴルフのトラベラーズ選手権は28日、コネティカット州クロムウェルのTPCリバーハイランズ（パー70）で最終ラウンドが行われ、2位から出た36歳のダスティン・ジョンソン（米国）が67で回って逆転し、通算19アンダー、261でツアー通算21勝目を挙げた。優勝賞金は133万2千ドル（約1億4250万円）。
ケビン・ストリールマン（米国）が1打差で2位。前日首位のブレンドン・トッド（米国）は75と崩れ、通算13アンダーで11位に終わった。
トラベラーズ選手権
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米男子ゴルフのトラベラーズ選手権は28日、コネティカット州クロムウェルのTPCリバーハイランズ（パー70）で最終ラウンドが行われ、2位から出た36歳のダスティン・ジョンソン（米国）が67で回って逆転し、通算19アンダー、261でツアー通算21勝目を挙げた。優勝賞金は133万2千ドル（約1億4250万円）。
ケビン・ストリールマン（米国）が1打差で2位。前日首位のブレンドン・トッド（米国）は75と崩れ、通算13アンダーで11位に終わった。
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