米ゴルフ、D・ジョンソン逆転V

トラベラーズ選手権

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　米男子ゴルフのトラベラーズ選手権は28日、コネティカット州クロムウェルのTPCリバーハイランズ（パー70）で最終ラウンドが行われ、2位から出た36歳のダスティン・ジョンソン（米国）が67で回って逆転し、通算19アンダー、261でツアー通算21勝目を挙げた。優勝賞金は133万2千ドル（約1億4250万円）。

　ケビン・ストリールマン（米国）が1打差で2位。前日首位のブレンドン・トッド（米国）は75と崩れ、通算13アンダーで11位に終わった。

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