四街道市によると、２９日午前７時４０分ごろ、四街道市美しが丘で女子中学生への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、４０〜６０歳、小柄、白色ポロシャツ、黒色ハーフパンツ、丸型サングラス、マスク、紺色手帳型ケース付きスマートフォン）

■実行者の言動や状況

・登校途中の女子生徒をスマートフォンで撮影した。

■現場付近の施設

・和良比小学校、四和小学校、千葉県四街道警察署、美しが丘近隣公園、せんどう美しが丘店