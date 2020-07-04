各選手の詳細なレポートは、球団別TOP10ページに記載。
【MLB】2020球団別プロスペクトTOP10：索引
1位：ワンダー・フランコ（SS）：レイズ
2位：ルイス・ロベルト（OF）：ホワイトソックス
3位：ギャビン・ラックス（2B/SS）：ドジャース
4位：ジョー・アデル（OF）：エンゼルス
5位：マッケンジー・ゴア（LHP）：パドレス
6位：アドリー・ラッチマン（C）：オリオールズ
7位：ヘスス・ルザード（LHP）：アスレチックス
8位：ジャレッド・ケレニック（OF）：マリナーズ
9位：ケーシー・マイズ（RHP）：タイガース
10位：ネイト・ピアソン（RHP）：ブルージェイズ
11位：フリオ・ロドリゲス（OF）：マリナーズ
12位：ディラン・カールソン（OF）：カージナルス
13位：ダスティン・メイ（RHP）：ドジャース
14位：クリスチャン・パチェ（OF）：ブレーブス
15位：ロイス・ルイス（SS）：ツインズ
16位：マルコ・ルシアーノ（SS）：ジャイアンツ
17位：マット・マニング（RHP）：タイガース
18位：カーター・キーブーム（SS/2B）：ナショナルズ
19位：ルイス・パティーノ（RHP）：パドレス
20位：ジョーイ・バート（C）：ジャイアンツ
21位：シクスト・サンチェス（RHP）：マーリンズ
22位：ブレンダン・マッケイ（LHP）：レイズ
23位：A.J.パク（LHP）：アスレチックス
24位：ボビー・ウィットJr.（SS）：ロイヤルズ
25位：フォレスト・ウィットリー（RHP）：アストロズ
26位：スペンサー・ハワード（RHP）：フィリーズ
27位：CJ・エイブラムス（SS）：パドレス
28位：ブレンダン・ロジャース（2B/SS）：ロッキーズ
29位：アンドリュー・ボーン（1B）：ホワイトソックス
30位：アレック・ボーム（3B）：フィリーズ
31位：ローガン・ギルバート（RHP）：マリナーズ
32位：マイケル・コペック（RHP）：ホワイトソックス
33位：ドリュー・ウォーターズ（OF）：ブレーブス
34位：アレックス・キリロフ（OF）：ツインズ
35位：タリク・スクーバル（LHP）：タイガース
36位：ジェイソン・ドミンゲス（OF）：ヤンキース
37位：ミッチ・ケラー（RHP）：パイレーツ
38位：グレイソン・ロドリゲス（RHP）：オリオールズ
39位：ショーン・マーフィー（C）：アスレチックス
40位：ブレイリン・マルケス（LHP）：カブス
41位：クリスチャン・ロビンソン（OF）：ダイヤモンドバックス
42位：イアン・アンダーソン（RHP）：ブレーブス
43位：ジョーダン・グロシャンズ（SS）：ブルージェイズ
44位：ブランドン・マーシュ（OF）：エンゼルス
45位：JJ・ブレデイ（OF）：マーリンズ
46位：ノーラン・ジョーンズ（3B）：インディアンス
47位：ニック・マドリガル（2B）：ホワイトソックス
48位：ビダル・ブルハーン（2B）：レイズ
49位：エバン・ホワイト（1B）：マリナーズ
50位：ハンター・グリーン（RHP）：レッズ