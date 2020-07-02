京都府警によると、６月２９日午後５時１０分ごろ、京都市中京区清水町の公園で女子小学生への不審な接触未遂が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代位、黒色服装、マスク、白色英字入り黒色キャップ帽、黒色肩掛けカバン）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児に声をかけ、触ろうとした。
・「握手しよう」
■現場付近の施設
・京都市役所前駅［京都市交通局］、京都市役所、銅駝美術工芸高校、★銅駝公園、鴨川
©日本不審者情報センター合同会社
京都府警によると、６月２９日午後５時１０分ごろ、京都市中京区清水町の公園で女子小学生への不審な接触未遂が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代位、黒色服装、マスク、白色英字入り黒色キャップ帽、黒色肩掛けカバン）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児に声をかけ、触ろうとした。
・「握手しよう」
■現場付近の施設
・京都市役所前駅［京都市交通局］、京都市役所、銅駝美術工芸高校、★銅駝公園、鴨川
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