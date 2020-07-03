（奈良）香芝市西真美３丁目で盗撮の疑い　７月２日午後

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奈良県警によると、２日午後３時ごろ、香芝市西真美３丁目の路上で女子小学生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０〜３０歳、黒色Tシャツ、灰色と黒色半ズボン、黒縁メガネ、マスク、黒色サンダル）

■実行者の言動や状況
・下校途中の女児が後ろからシャッター音を聞き、振り返ると、男性が立っていた。

■現場付近の施設
・真美ケ丘西小学校、香芝高校、高塚地区公園、県道１０５号中和幹線

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