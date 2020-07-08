（静岡）静岡市駿河区南町で声かけ　７月７日夕方

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静岡県警によると、７日午後６時ごろ、静岡市駿河区南町の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代位、白髪交じり、小太り、黒色半袖シャツ、緑色チェック柄半袖シャツ）

■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒に声をかけた。
・「部活何してるの？　どっかに行かない？」

■現場付近の施設
・静岡駅［ＪＲ］、森下小学校［発生学校区］、静岡科学館る・く・る、森下公園、静岡第一ホテル

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