気象庁によると、9日06:05頃、茨城県南部を震源とするM4.7の地震があり、茨城県古河市・坂東市、栃木県足利市・栃木市・佐野市・下野市・益子町、群馬県板倉町、埼玉県加須市・久喜市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：7月9日06:05頃

・震源地 ：茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M4.7(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：茨城県南部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部

・震度3 ：茨城県北部、群馬県北部、埼玉県南部、埼玉県秩父、千葉県北西部、神奈川県東部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・茨城県 ：茨城古河市、坂東市

・栃木県 ：足利市、栃木市、佐野市、下野市、益子町

・群馬県 ：板倉町

・埼玉県 ：加須市、久喜市

【震度3】

・茨城県 ：土浦市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、笠間市、つくば市、筑西市、かすみがうら市、桜川市、つくばみらい市、小美玉市、城里町、八千代町、五霞町、境町

・栃木県 ：宇都宮市、鹿沼市、小山市、上三川町、壬生町、野木町、高根沢町

・群馬県 ：前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、みどり市、群馬明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

・埼玉県 ：さいたま西区、さいたま北区、さいたま大宮区、さいたま見沼区、さいたま浦和区、さいたま緑区、さいたま岩槻区、熊谷市、川口市、行田市、本庄市、東松山市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、幸手市、白岡市、滑川町、嵐山町、ときがわ町、長瀞町、埼玉美里町、杉戸町

・千葉県 ：野田市、鎌ケ谷市

・神奈川県：横浜神奈川区、横浜緑区