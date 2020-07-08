〔地震〕茨城県南部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部で震度4、津波の心配なし(7/9)

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気象庁によると、9日06:05頃、茨城県南部を震源とするM4.7の地震があり、茨城県古河市・坂東市、栃木県足利市・栃木市・佐野市・下野市・益子町、群馬県板倉町、埼玉県加須市・久喜市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。

■発生事象
・発生日時　：7月9日06:05頃
・震源地　　：茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M4.7(推定)

■震度3以上が観測された地域
・震度4　：茨城県南部、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部
・震度3　：茨城県北部、群馬県北部、埼玉県南部、埼玉県秩父、千葉県北西部、神奈川県東部

■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・茨城県　：茨城古河市、坂東市
・栃木県　：足利市、栃木市、佐野市、下野市、益子町
・群馬県　：板倉町
・埼玉県　：加須市、久喜市
【震度3】
・茨城県　：土浦市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、笠間市、つくば市、筑西市、かすみがうら市、桜川市、つくばみらい市、小美玉市、城里町、八千代町、五霞町、境町
・栃木県　：宇都宮市、鹿沼市、小山市、上三川町、壬生町、野木町、高根沢町
・群馬県　：前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、みどり市、群馬明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
・埼玉県　：さいたま西区、さいたま北区、さいたま大宮区、さいたま見沼区、さいたま浦和区、さいたま緑区、さいたま岩槻区、熊谷市、川口市、行田市、本庄市、東松山市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、幸手市、白岡市、滑川町、嵐山町、ときがわ町、長瀞町、埼玉美里町、杉戸町
・千葉県　：野田市、鎌ケ谷市
・神奈川県：横浜神奈川区、横浜緑区

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