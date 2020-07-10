国際的社会奉仕団体のロータリークラブ、ライオンズクラブ、国際ソロプチミスト山口が、7月から新年度体制に入った（任期＝2020年7月～2021年6月）。山口市内に拠点を置く7団体の体制は次の通り。（敬称略）

【山口ロータリークラブ】

会長＝田原卓浩▽直前会長＝波多野義憲▽副会長＝山口一紘▽会長エレクト＝松田良治（兼クラブ管理運営）▽幹事＝田村博子▽副幹事＝佐藤英仁、佐藤孝幸▽会計＝水永忠伸▽監査人＝椙山一生▽SAA＝梅林義彦▽副SAA＝正木圭子、濱岸守▽職業奉仕＝横田晃一▽社会奉仕＝池田陽子▽青少年奉仕＝中野勉▽国際奉仕＝河村和夫（兼長期計画）

【山口県央ロータリークラブ】

会長＝山本和郎▽直前会長＝金子薫▽副会長＝西田一也（兼クラブ奉仕）▽幹事＝古本武男▽副幹事＝末廣恒▽職業奉仕＝久保紳哉▽社会奉仕＝久光彰▽国際奉仕＝多田真一郎▽青少年奉仕＝西山達矢▽SAA＝小川由美▽副SAA＝金子宏、眞城信、松本智▽会計＝浜本史明▽監査＝片岡章、古谷雅之

【山口南ロータリークラブ】

会長＝小笠原靖▽直前会長＝野上茂樹（副会長）▽会長予定＝入江幸江（副会長兼クラブ広報）▽会員組織＝瀬川和久▽クラブ管理運営＝内田恵子▽奉仕プロジェクト＝國田博信▽ロータリー財団＝入交知則▽米山記念奨学会＝石丸篤志▽幹事＝新山晃規▽会計＝松田範和▽SAA＝末田誠

【山口ライオンズクラブ】

会長＝藏成幹也▽前会長＝中野太郎▽第1副会長＝野村淳二▽第2副会長＝宗像常明▽第3副会長＝宮原大地▽幹事＝村田正幸▽会計＝山本隆司▽ライオン・テーマ＝佐伯嘉章▽テール・ツイスター＝西谷千満喜▽会員委員長＝安田和生▽1年理事＝砂川誓司、細坂孝彦、藤本悦児、三谷猛夫▽2年理事＝田中章、松坂俊雄、柴田尊明、俵田祐児

【山口西京ライオンズクラブ】

会長＝杉田亜由美▽前会長＝神宮司望（兼姉妹提携）▽第1副会長＝針間芳昭▽幹事＝岡部達矢（兼第2副会長）▽会員理事＝磯村浩之（兼GMT）▽会計＝天艸隆之▽2年理事＝三好昇（兼5R・YCE委員）、和泉猛（兼LCIFコーディネーター、保健福祉環境国際）、長崎孝司▽1年理事＝平川真歩（兼大会計画）、石川綾子（兼奉仕事業）

【山口中央ライオンズクラブ】

会長＝松谷徹▽前会長＝渡辺真己子（兼会員委員）▽第1副会長＝松本豊▽第2副会長＝宮崎英雄▽幹事＝平田雅典▽会計＝村上浩一▽会員理事＝森藤武文▽2年理事＝岩谷哲生、吉冨久悦、松原健一▽1年理事＝田中耕二、右田善弘、伊藤俊道▽ライオン・テーマ＝黒田修二▽同副＝上田一宇（兼保健福祉環境保全）▽テール・ツイスター＝古川悟▽同副＝山下宏

【国際ソロプチミスト山口】

会長＝内田智子▽会長エレクト＝吉岡英子▽副会長＝梅林千夫美▽レコーディングセクレタリー＝江崎栄子▽トレジャラー＝土田朝子（兼理事）▽アシスタントトレジャラー＝福田智里