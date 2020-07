スイスのニヨンで10日、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝組み合わせ抽選会が開催。ビッグマッチが続々と決定した。

昨シーズンCL王者リバプールを下したアトレティコ・マドリードは、成長著しいRBライプツィヒと対戦。ヨーロッパ屈指の得点力を誇るアタランタは、フランス王者パリ・サンジェルマンと激突する。またレアル・マドリードとマンチェスター・シティの勝者が、リヨンとユベントスの勝者と対決。ナポリとバルセロナの勝ち上がったチームが、チェルシーとバイエルン・ミュンヘンの勝者との一戦に臨む。

ラウンド16は8月7日と8日に行われ、2ndレグ各ホームチームの本拠地で実施。準々決勝以降は8月12日〜23日にかけて一発勝負のトーナメント方式で開催が決定。今シーズン決勝予定だったトルコのイスタンブールは来シーズン開催地となっている。

準々決勝以降の組み合わせは以下の通り

※会場はリスボンの2か所で開催

➀ジョゼ・アルバラージ

②スポルト・リスボン・ベンフィカ

準々決勝

レアル・マドリードかマンチェスター・シティの勝者 vs リヨンかユベントスの勝者(カード1)

RBライプツィヒ vs アトレティコ・マドリード(カード2)

ナポリかバルセロナの勝者 vs チェルシーかバイエルン・ミュンヘンの勝者(カード3)

アタランタ vs パリ・サンジェルマン(カード4)

準決勝

カード1の勝者 vs カード3の勝者(カード5)

カード2の勝者 vs カード4の勝者(カード6)

決勝

カード6の勝者 vs カード5の勝者