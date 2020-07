UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝組み合わせ抽選会がスイスのニヨンで行われ、激戦必至の4カードが決定した。

【UEFA】CLやELの無期限延期が決定…EUROプレーオフや世代別大会も

3月から中断していたELは、8月5日~6日にラウンド16の2ndレグ残りを消化。1stレグが延期になっていたインテルvsヘタフェ、セビージャvsローマは、1試合で勝敗を決める。また 準々決勝は8月10日~11日、準決勝は16日~17日、決勝は21日に開催予定。会場は中立地となりドイツのデュイスブルク、ケルン、デュッセルドルフ、ゲルゼンキルヒェンで行われる。準々決勝以降は一発勝負となり、決着がつかない場合は延長戦・PK戦で雌雄を決する。

準々決勝以降の組み合わせは以下の通り

準々決勝

シャフタール・ドネツクとヴォルフスブルクの勝者

vs バーゼル対アイントラハト・フランクフルトの勝者(カード1)

マンチェスター・ユナイテッドとLASKリンツの勝者

vs イスタンブール・バシャクシェヒルとコパンハーゲンの勝者(カード2)

インテルとヘタフェの勝者 vs レンジャーズとバイエル・レバークーゼンの勝者(カード3)

オリンピアコスとウォルバーハンプトンの勝者 vs セビージャとASローマの勝者(カード4)

準決勝

カード4の勝者 vs カード2の勝者(カード5)

カード3の勝者 vs カード1の勝者(カード6)

決勝

カード5の勝者 vs カード6の勝者