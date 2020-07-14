京都府警によると、１４日午後３時３０分ごろ、京都市伏見区深草綿森町の路上で男子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代半ば位、身長高め、黒色ロゴ入り白色Ｔシャツ、灰色ズボン、マスク、白色キャップ帽、白色クロックス）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の男児に声をかけた。
・「お母さん家にいない？」
■現場付近の施設
・龍谷大前深草駅［京阪］、龍谷大学深草キャンパス、京都地方法務局伏見出張所
©日本不審者情報センター合同会社
京都府警によると、１４日午後３時３０分ごろ、京都市伏見区深草綿森町の路上で男子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代半ば位、身長高め、黒色ロゴ入り白色Ｔシャツ、灰色ズボン、マスク、白色キャップ帽、白色クロックス）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の男児に声をかけた。
・「お母さん家にいない？」
■現場付近の施設
・龍谷大前深草駅［京阪］、龍谷大学深草キャンパス、京都地方法務局伏見出張所
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