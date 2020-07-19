新型コロナウイルス感染症の影響を受けた長崎県五島市内の経済回復に向け、同市と地元商工団体でつくる実行委員会は27日から、市内の350店舗以上で使えるプレミアム付き商品券を発行する。千円券15枚セット（額面1万5千円分）を1万円で販売。1人3セットまで購入できる。

名称は「五島市つばき商品券」。計3万セット（総額4億5千万円分）を発行し、同日から10月末まで利用できる。商品券を使える店舗一覧は、21日の新聞折り込みチラシで紹介する。

販売所は福江地区が福江文化会館（7月27日～8月2日）と福江商工会議所（8月3日～）。富江、玉之浦、三井楽、岐宿、奈留の各地区は市商工会の各支所。椛島は市椛島出張所と伊福貴分室。久賀島は市久賀島出張所。

販売時間は平日午前9時半～午後4時半。土日は8月1、2日の午前9時半～正午のみ、各販売所で取り扱う（椛島と久賀島を除く）。購入時は本人の身分証明書（島民カード、保険証、運転免許証など）が必要。問い合わせは実行委事務局の市商工会本所（電0959.82.0702）。