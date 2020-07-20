視聴者の皆様からの投票などを基に、この夏チバテレで特別に放送される、『夏の高校野球千葉大会 決勝セレクション 白球の残像』。
見たい試合を選んでくださった理由は、実にさまざま。
・母校だから・地元の高校なので応援している・自分が出場していた・もう一度感動したい・大熱戦だった・当時母がスタンドで応援していた！などなど、高校野球へのとても熱い想いの数々、誠にありがとうございました。
この度、その集計結果がまとまり、放送ラインナップが決定しました！
放送日 大会年度 優勝学校名 スコア 準優勝学校名 優勝回数
8/3 1991（平3）年（第73回大会） 我孫子 2-0 銚子商 13年ぶり2回目
8/4 2006（平18）年（第88回大会） 千葉経大附 5-3 拓大紅陵 2年ぶり2回目
8/5 1995（平7）年（第77回大会） 銚子商 4-3 拓大紅陵 10年ぶり11回目
8/6 1987（昭62）年（第69回大会） 習志野 6-4 東海大浦安 7年ぶり6回目
8/7 2000（平12）年（第82回大会） 東海大浦安 4-1 木更津中央 18年ぶり2回目
8/8 1992（平4）年（第74回大会） 拓大紅陵 2-1 二松学舎沼南 4年ぶり4回 目
8/9 1981（昭56）年（第63回大会） 銚子西 1-0 銚子商 初
8/10 1990（平2）年（第72回大会） 成田 6-2 暁星国際 35年ぶり6回目
8/11 2014（平26）年（第96回大会） 東海大望洋 13-2 専修大松戸 初
8/12 2015（平27）年（第97回大会） 専修大松戸 7-3 習志野 初
8/15※メインチャンネル 2016（平28）年（第98回大会） 木更津総合 3-2 市立船橋 3年ぶり5回目
8/15※第２チャンネル 1999（平11）年（第81回大会） 柏陵 1X-0 市立銚子 初
8/16 1989（平1）年（第71回大会） 成東 1-0 拓大紅陵 初
放送は各日12:30~13:30です（変更の可能性あり）。
さあ、今年の千葉大会は、どの高校が優勝するのか。もちろん生中継もありますよ。
今夏の大会は原則無観客試合となりますので、どうぞ試合中継もテレビでお楽しみいただき、新型コロナウイルスの感染拡大防止に、ご協力ください。