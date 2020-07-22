患者を搬送するＤＭＡＴの医師ら＝９日、人吉市

熊本県内の豪雨被災地で活動する医療や福祉などの専門的な支援チーム。心強い存在だが、「ＤＭＡＴ」など略称で呼ばれ、何をする人たちなのか分からないとの声も。主な団体の正式名称や活動内容を紹介する。

「ＤＭＡＴ」（ディーマット Disaster Medical Assistance Team）＝医師や看護師らで構成する災害派遣医療チーム。発災翌日の５日に八代市に活動拠点本部を開設した。日本医師会災害医療チーム「ＪＭＡＴ」もある。

「ＤＰＡＴ」（ディーパット Disaster Psychiatric Assistance Team）＝精神科医らで構成する心のケアなどに当たる災害派遣精神医療チーム。沖縄、佐賀、山口の各県から現地入りした。

「ＤＣＡＴ」（ディーキャット Disaster Care Assistance Team）＝災害派遣福祉チーム。介護福祉士、社会福祉士、理学療法士らで構成。「熊本ＤＣＡＴ」が高齢者や障害者らを支援中。

「ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ」（テックフォース Technical Emergency Control Force）＝国土交通省の緊急災害対策派遣隊。河川や道路の被災調査や排水作業などを担当。

熊本入りしてくれた皆さん、本当に「ＫＮＳ」（感謝 Kansya）です。（岩下勉）