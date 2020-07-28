愛媛県警によると、２７日午前７時３０分ごろ、東温市田窪の路上で年配男性による上半身露出が発生しました。（実行者の特徴：くせ毛モサモサ頭、無精ひげ、白色Ｔシャツ、黒色と青色混ざり風ズボン）
■実行者の言動や状況
・待ち合わせ中の女子生徒らの近くで、自分の上衣をめくり、上半身を出し、笑顔でうろついた。
■現場付近の施設
・見奈良駅［伊予鉄道］、田窪駅［伊予鉄道］、牛渕駅［伊予鉄道］、東温市役所、南吉井小学校など
©日本不審者情報センター合同会社
愛媛県警によると、２７日午前７時３０分ごろ、東温市田窪の路上で年配男性による上半身露出が発生しました。（実行者の特徴：くせ毛モサモサ頭、無精ひげ、白色Ｔシャツ、黒色と青色混ざり風ズボン）
■実行者の言動や状況
・待ち合わせ中の女子生徒らの近くで、自分の上衣をめくり、上半身を出し、笑顔でうろついた。
■現場付近の施設
・見奈良駅［伊予鉄道］、田窪駅［伊予鉄道］、牛渕駅［伊予鉄道］、東温市役所、南吉井小学校など
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