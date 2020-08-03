神奈川県警によると、７月２９日午後５時３０分ごろ、小田原市扇町の路上で女子生徒への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜４０歳、青髪、マスク、黄緑色軽自動車）
■実行者の言動や状況
・車の中から、帰宅途中の女子生徒らにカメラを向けた。
■現場付近の施設
・小田原駅［ＪＲ・小田急・箱根登山鉄道・伊豆箱根鉄道］、緑町駅［伊豆箱根鉄道］、井細田駅［伊豆箱根鉄道］、五百羅漢駅［伊豆箱根鉄道］、足柄駅［ＪＲ］など
©日本不審者情報センター合同会社
神奈川県警によると、７月２９日午後５時３０分ごろ、小田原市扇町の路上で女子生徒への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜４０歳、青髪、マスク、黄緑色軽自動車）
■実行者の言動や状況
・車の中から、帰宅途中の女子生徒らにカメラを向けた。
■現場付近の施設
・小田原駅［ＪＲ・小田急・箱根登山鉄道・伊豆箱根鉄道］、緑町駅［伊豆箱根鉄道］、井細田駅［伊豆箱根鉄道］、五百羅漢駅［伊豆箱根鉄道］、足柄駅［ＪＲ］など
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