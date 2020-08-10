〔酷暑〕岐阜県多治見市で38.6℃など38℃超の地点相次ぐ 今年一番の暑さ(10日15時現在)

©株式会社レスキューナウ

ラベル

黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。

レスキューWeb MAP

災害時のインフラや気象警報・交通情報をリアルタイムに。 「アラートメール」や大災害発生後60分の「被害状況サマリー」など、ご担当者様をサポート。

機能・価格

きょう10日も各地で気温が上昇し、岐阜県多治見市で今年全国で最も高い38.6℃を観測したほか、西日本・東日本で38℃を超える地点が相次いでいます。
14:00時点で全国921地点中、35℃以上の猛暑日到達が17.8％の164地点、30℃以上の真夏日到達が70.8％の652地点に達しています。水分や塩分の補給、適切な冷房の使用など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　38.6℃(10日13:32)
・富山県　　富山市　　　　　秋ヶ島　　　38.5℃(10日13:34)
・富山県　　富山市　　　　　富山　　　　38.4℃(10日12:54)
・大阪府　　八尾市　　　　　八尾　　　　38.2℃(10日13:48)≪史上1位≫
・奈良県　　奈良市　　　　　奈良　　　　38.0℃(10日14:12)
・群馬県　　桐生市　　　　　桐生　　　　38.0℃(10日14:14)
・大阪府　　堺市堺区　　　　堺　　　　　37.7℃(10日12:47)
・岐阜県　　美濃加茂市　　　美濃加茂　　37.7℃(10日13:47)
・滋賀県　　大津市　　　　　大津　　　　37.6℃(10日13:55)
・石川県　　小松市　　　　　小松　　　　37.6℃(10日14:20)

【日最低気温】
・宗谷地方　稚内市　　　　　沼川　　　　11.1℃(10日04:04)

＜主要都市＞(14:00現在)
・石狩地方　札幌市　　　中央区　　　24.8℃(10日13:03)
・宮城県　　仙台市　　　宮城野区　　32.9℃(10日12:08)※今年最高
・東京都　　千代田区　　　　　　　　35.2℃(10日11:52)
・新潟県　　新潟市　　　中央区　　　35.6℃(10日12:20)※今年最高
・愛知県　　名古屋市　　千種区　　　36.7℃(10日12:17)※今年最高
・大阪府　　大阪市　　　中央区　　　37.1℃(10日13:08)※今年最高
・広島県　　広島市　　　中区　　　　33.9℃(10日11:40)※今年最高
・愛媛県　　松山市　　　松山　　　　35.8℃(10日10:33)※今年最高
・福岡県　　福岡市　　　中央区　　　33.5℃(10日09:31)
・沖縄県　　那覇市　　　那覇　　　　31.9℃(10日13:04)