きょう10日も各地で気温が上昇し、岐阜県多治見市で今年全国で最も高い38.6℃を観測したほか、西日本・東日本で38℃を超える地点が相次いでいます。
14:00時点で全国921地点中、35℃以上の猛暑日到達が17.8％の164地点、30℃以上の真夏日到達が70.8％の652地点に達しています。水分や塩分の補給、適切な冷房の使用など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。
■気象概況
【日最高気温】
・岐阜県 多治見市 多治見 38.6℃(10日13:32)
・富山県 富山市 秋ヶ島 38.5℃(10日13:34)
・富山県 富山市 富山 38.4℃(10日12:54)
・大阪府 八尾市 八尾 38.2℃(10日13:48)≪史上1位≫
・奈良県 奈良市 奈良 38.0℃(10日14:12)
・群馬県 桐生市 桐生 38.0℃(10日14:14)
・大阪府 堺市堺区 堺 37.7℃(10日12:47)
・岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂 37.7℃(10日13:47)
・滋賀県 大津市 大津 37.6℃(10日13:55)
・石川県 小松市 小松 37.6℃(10日14:20)
【日最低気温】
・宗谷地方 稚内市 沼川 11.1℃(10日04:04)
＜主要都市＞(14:00現在)
・石狩地方 札幌市 中央区 24.8℃(10日13:03)
・宮城県 仙台市 宮城野区 32.9℃(10日12:08)※今年最高
・東京都 千代田区 35.2℃(10日11:52)
・新潟県 新潟市 中央区 35.6℃(10日12:20)※今年最高
・愛知県 名古屋市 千種区 36.7℃(10日12:17)※今年最高
・大阪府 大阪市 中央区 37.1℃(10日13:08)※今年最高
・広島県 広島市 中区 33.9℃(10日11:40)※今年最高
・愛媛県 松山市 松山 35.8℃(10日10:33)※今年最高
・福岡県 福岡市 中央区 33.5℃(10日09:31)
・沖縄県 那覇市 那覇 31.9℃(10日13:04)