きょう10日も各地で気温が上昇し、岐阜県多治見市で今年全国で最も高い38.6℃を観測したほか、西日本・東日本で38℃を超える地点が相次いでいます。

14:00時点で全国921地点中、35℃以上の猛暑日到達が17.8％の164地点、30℃以上の真夏日到達が70.8％の652地点に達しています。水分や塩分の補給、適切な冷房の使用など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・岐阜県 多治見市 多治見 38.6℃(10日13:32)

・富山県 富山市 秋ヶ島 38.5℃(10日13:34)

・富山県 富山市 富山 38.4℃(10日12:54)

・大阪府 八尾市 八尾 38.2℃(10日13:48)≪史上1位≫

・奈良県 奈良市 奈良 38.0℃(10日14:12)

・群馬県 桐生市 桐生 38.0℃(10日14:14)

・大阪府 堺市堺区 堺 37.7℃(10日12:47)

・岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂 37.7℃(10日13:47)

・滋賀県 大津市 大津 37.6℃(10日13:55)

・石川県 小松市 小松 37.6℃(10日14:20)

【日最低気温】

・宗谷地方 稚内市 沼川 11.1℃(10日04:04)

＜主要都市＞(14:00現在)

・石狩地方 札幌市 中央区 24.8℃(10日13:03)

・宮城県 仙台市 宮城野区 32.9℃(10日12:08)※今年最高

・東京都 千代田区 35.2℃(10日11:52)

・新潟県 新潟市 中央区 35.6℃(10日12:20)※今年最高

・愛知県 名古屋市 千種区 36.7℃(10日12:17)※今年最高

・大阪府 大阪市 中央区 37.1℃(10日13:08)※今年最高

・広島県 広島市 中区 33.9℃(10日11:40)※今年最高

・愛媛県 松山市 松山 35.8℃(10日10:33)※今年最高

・福岡県 福岡市 中央区 33.5℃(10日09:31)

・沖縄県 那覇市 那覇 31.9℃(10日13:04)