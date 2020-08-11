〔酷暑〕群馬県・埼玉県で40℃超 熱中症に厳重警戒(11日16時現在)

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きょう11日も各地で気温が上昇し、群馬県伊勢崎市と桐生市で40.5℃、埼玉県鳩山町で40.2℃と今年初めて40℃を超えるなど関東地方を中心に猛烈な暑さとなっています。15:00時点で全国921地点中、35℃以上の猛暑日到達が24.9％の229地点、30℃以上の真夏日到達が83.1％の765地点に達しています。
水分や塩分の補給、適切な冷房の使用など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】(15:40現在)
・群馬県　　伊勢崎市　　　　伊勢崎　　　40.5℃(11日14:42)≪史上1位≫
・群馬県　　桐生市　　　　　桐生　　　　40.5℃(11日14:31)≪史上1位≫
・埼玉県　　鳩山町　　　　　鳩山　　　　40.2℃(11日13:49)≪史上1位≫
・群馬県　　館林市　　　　　館林　　　　39.9℃(11日15:33)
・群馬県　　前橋市　　　　　前橋　　　　39.8℃(11日15:20)＜8月1位＞
・栃木県　　佐野市　　　　　佐野　　　　39.8℃(11日15:13)≪史上1位≫
・埼玉県　　熊谷市　　　　　熊谷　　　　39.6℃(11日15:38)
・東京都　　青梅市　　　　　青梅　　　　39.6℃(11日14:02)＜8月1位＞
・茨城県　　古河市　　　　　古河　　　　39.6℃(11日15:28)≪史上1位≫
・東京都　　八王子市　　　　八王子　　　39.3℃(11日13:54)≪史上1位≫

【日最低気温】
・根室地方　根室市　　　　　納沙布　　　15.8℃(11日00:13)

＜主要都市＞(15:00現在)
・石狩地方　札幌市　　　中央区　　　30.6℃(11日10:26)
・宮城県　　仙台市　　　宮城野区　　34.7℃(11日12:50)※今年最高
・東京都　　千代田区　　　　　　　　37.3℃(11日13:02)※今年最高
・新潟県　　新潟市　　　中央区　　　35.7℃(11日11:42)※今年最高
・愛知県　　名古屋市　　千種区　　　36.2℃(11日14:04)
・大阪府　　大阪市　　　中央区　　　35.4℃(11日14:04)
・広島県　　広島市　　　中区　　　　31.6℃(11日12:18)
・香川県　　高松市　　　高松　　　　34.8℃(11日13:13)
・福岡県　　福岡市　　　中央区　　　29.8℃(11日00:15)
・沖縄県　　那覇市　　　那覇　　　　32.3℃(11日14:36)