きょう11日も各地で気温が上昇し、群馬県伊勢崎市と桐生市で40.5℃、埼玉県鳩山町で40.2℃と今年初めて40℃を超えるなど関東地方を中心に猛烈な暑さとなっています。15:00時点で全国921地点中、35℃以上の猛暑日到達が24.9％の229地点、30℃以上の真夏日到達が83.1％の765地点に達しています。

水分や塩分の補給、適切な冷房の使用など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】(15:40現在)

・群馬県 伊勢崎市 伊勢崎 40.5℃(11日14:42)≪史上1位≫

・群馬県 桐生市 桐生 40.5℃(11日14:31)≪史上1位≫

・埼玉県 鳩山町 鳩山 40.2℃(11日13:49)≪史上1位≫

・群馬県 館林市 館林 39.9℃(11日15:33)

・群馬県 前橋市 前橋 39.8℃(11日15:20)＜8月1位＞

・栃木県 佐野市 佐野 39.8℃(11日15:13)≪史上1位≫

・埼玉県 熊谷市 熊谷 39.6℃(11日15:38)

・東京都 青梅市 青梅 39.6℃(11日14:02)＜8月1位＞

・茨城県 古河市 古河 39.6℃(11日15:28)≪史上1位≫

・東京都 八王子市 八王子 39.3℃(11日13:54)≪史上1位≫

【日最低気温】

・根室地方 根室市 納沙布 15.8℃(11日00:13)

＜主要都市＞(15:00現在)

・石狩地方 札幌市 中央区 30.6℃(11日10:26)

・宮城県 仙台市 宮城野区 34.7℃(11日12:50)※今年最高

・東京都 千代田区 37.3℃(11日13:02)※今年最高

・新潟県 新潟市 中央区 35.7℃(11日11:42)※今年最高

・愛知県 名古屋市 千種区 36.2℃(11日14:04)

・大阪府 大阪市 中央区 35.4℃(11日14:04)

・広島県 広島市 中区 31.6℃(11日12:18)

・香川県 高松市 高松 34.8℃(11日13:13)

・福岡県 福岡市 中央区 29.8℃(11日00:15)

・沖縄県 那覇市 那覇 32.3℃(11日14:36)