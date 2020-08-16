〔記録的高温〕浜松市天竜区で40.9℃ 熱中症に厳重警戒(16日14時現在)

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きょう16日も各地で気温が上昇し、静岡県浜松市天竜区では40.9℃と全国歴代5位の記録的な高温となっています。13:00時点では、全国921地点中、35℃以上の猛暑日到達が21.8％の201地点、30℃以上の真夏日到達が69.5％の640地点に達しています。
水分や塩分の早めの補給、適切な冷房の使用、日中の外出や運動を控えるなど、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】(13:20現在)
・静岡県　　浜松市天竜区　　天竜　　　　40.9℃(16日12:40)≪史上1位≫
・静岡県　　浜松市中区　　　浜松　　　　39.8℃(16日13:10)≪史上1位≫
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　39.4℃(16日13:02)
・静岡県　　浜松市天竜区　　佐久間　　　39.3℃(16日13:03)
・高知県　　四万十市　　　　中村　　　　39.0℃(16日12:42)
・和歌山県　古座川町　　　　西川　　　　38.9℃(16日12:32)≪史上1位≫
・徳島県　　那賀町　　　　　木頭　　　　38.8℃(16日13:12)≪史上1位≫
・宮崎県　　西米良村　　　　西米良　　　38.7℃(16日12:37)
・山梨県　　甲州市　　　　　勝沼　　　　38.6℃(16日13:12)
・山梨県　　甲府市　　　　　甲府　　　　38.6℃(16日13:17)

【日最低気温】
・十勝地方　中札内村　　　　上札内　　　13.8℃(16日04:51)

＜主要都市＞(13:00現在)
・石狩地方　札幌市　　　中央区　　　25.0℃(16日13:00)
・宮城県　　仙台市　　　宮城野区　　31.4℃(16日12:56)
・東京都　　千代田区　　　　　　　　34.9℃(16日10:39)
・新潟県　　新潟市　　　中央区　　　30.6℃(16日12:45)
・愛知県　　名古屋市　　千種区　　　37.8℃(16日12:42)※今年最高
・大阪府　　大阪市　　　中央区　　　36.3℃(16日12:57)
・広島県　　広島市　　　中区　　　　35.2℃(16日12:43)
・香川県　　高松市　　　高松　　　　37.4℃(16日12:38)
・福岡県　　福岡市　　　中央区　　　34.6℃(16日13:00)
・沖縄県　　那覇市　　　那覇　　　　32.5℃(16日12:13)

■最高気温の歴代記録
・1位　41.1℃　埼玉県熊谷(2018年7月23日)
・2位　41.0℃　岐阜県美濃(2018年8月8日)、岐阜県金山(2018年8月6日)、高知県江川崎(2013年8月12日)
・5位　40.9℃　静岡県天竜(2020年8月16日)、岐阜県多治見(2007年8月16日)