きょう16日も各地で気温が上昇し、静岡県浜松市天竜区では40.9℃と全国歴代5位の記録的な高温となっています。13:00時点では、全国921地点中、35℃以上の猛暑日到達が21.8％の201地点、30℃以上の真夏日到達が69.5％の640地点に達しています。

水分や塩分の早めの補給、適切な冷房の使用、日中の外出や運動を控えるなど、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】(13:20現在)

・静岡県 浜松市天竜区 天竜 40.9℃(16日12:40)≪史上1位≫

・静岡県 浜松市中区 浜松 39.8℃(16日13:10)≪史上1位≫

・岐阜県 多治見市 多治見 39.4℃(16日13:02)

・静岡県 浜松市天竜区 佐久間 39.3℃(16日13:03)

・高知県 四万十市 中村 39.0℃(16日12:42)

・和歌山県 古座川町 西川 38.9℃(16日12:32)≪史上1位≫

・徳島県 那賀町 木頭 38.8℃(16日13:12)≪史上1位≫

・宮崎県 西米良村 西米良 38.7℃(16日12:37)

・山梨県 甲州市 勝沼 38.6℃(16日13:12)

・山梨県 甲府市 甲府 38.6℃(16日13:17)

【日最低気温】

・十勝地方 中札内村 上札内 13.8℃(16日04:51)

＜主要都市＞(13:00現在)

・石狩地方 札幌市 中央区 25.0℃(16日13:00)

・宮城県 仙台市 宮城野区 31.4℃(16日12:56)

・東京都 千代田区 34.9℃(16日10:39)

・新潟県 新潟市 中央区 30.6℃(16日12:45)

・愛知県 名古屋市 千種区 37.8℃(16日12:42)※今年最高

・大阪府 大阪市 中央区 36.3℃(16日12:57)

・広島県 広島市 中区 35.2℃(16日12:43)

・香川県 高松市 高松 37.4℃(16日12:38)

・福岡県 福岡市 中央区 34.6℃(16日13:00)

・沖縄県 那覇市 那覇 32.5℃(16日12:13)

■最高気温の歴代記録

・1位 41.1℃ 埼玉県熊谷(2018年7月23日)

・2位 41.0℃ 岐阜県美濃(2018年8月8日)、岐阜県金山(2018年8月6日)、高知県江川崎(2013年8月12日)

・5位 40.9℃ 静岡県天竜(2020年8月16日)、岐阜県多治見(2007年8月16日)