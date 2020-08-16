祥芝中心漁港を出港する中国漁船＝16日、中国福建省石獅市（共同）

【石獅、象山共同】中国が沖縄県・尖閣諸島の周辺を含む東シナ海で設けた休漁期間が16日正午（日本時間同日午後1時）に明けた。東シナ海に面する福建省石獅市の祥芝中心漁港では多くの漁船が黒煙を上げ、爆竹を鳴らして続々と出港していった。日本政府は中国政府に「中国漁船が大挙して尖閣周辺に来ると日中関係は壊れる」と警告、動向を注視している。

祥芝中心漁港で16日午前、荷積みをしていた底引き網漁船の船主は「釣魚島（尖閣の中国名）周辺へ約1カ月、漁に行く。毎年行っている」と強調した。