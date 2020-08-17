きょう17日も各地で気温が上昇し、静岡県浜松市中区では41.1℃を観測し、2018年7月23日に埼玉県熊谷市で観測された全国歴代1位の記録に並ぶ高温となっています。13:00時点では、全国921地点中、35℃以上の猛暑日到達が22.8％の210地点、30℃以上の真夏日到達が68.7％の633地点に達しています。

水分や塩分の早めの補給、適切な冷房の使用、日中の外出や運動を控えるなど、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】(13:40現在)

・静岡県 浜松市中区 浜松 41.1℃(17日12:10)≪史上1位≫

・宮崎県 西米良村 西米良 39.7℃(17日13:40)≪史上1位≫

・静岡県 浜松市天竜区 天竜 39.6℃(17日12:29)

・奈良県 十津川村 風屋 39.3℃(17日13:23)

・岐阜県 美濃市 美濃 39.1℃(17日13:28)

・三重県 桑名市 桑名 39.0℃(17日13:17)

・岐阜県 多治見市 多治見 39.0℃(17日13:24)

・奈良県 上北山村 上北山 38.9℃(17日13:34)

・高知県 四万十市 江川崎 38.8℃(17日13:36)

・和歌山県 田辺市 栗栖川 38.8℃(17日12:16)

・三重県 松阪市 粥見 38.8℃(17日13:35)

・長野県 飯田市 南信濃 38.8℃(17日13:31)

・宮崎県 都城市 都城 38.8℃(17日13:38)≪史上1位≫

【日最低気温】

・長野県 木曽町 開田高原 12.7℃(17日05:17)

＜主要都市＞(13:00現在)

・石狩地方 札幌市 中央区 29.7℃(17日12:40)

・宮城県 仙台市 宮城野区 31.3℃(17日13:00)

・東京都 千代田区 36.5℃(17日13:00)

・新潟県 新潟市 中央区 30.4℃(17日11:50)

・愛知県 名古屋市 千種区 36.6℃(17日12:55)

・大阪府 大阪市 中央区 37.0℃(17日12:47)

・広島県 広島市 中区 35.3℃(17日12:08)

・香川県 高松市 高松 36.6℃(17日11:29)

・福岡県 福岡市 中央区 34.8℃(17日12:48)

・沖縄県 那覇市 那覇 32.9℃(17日12:39)

■最高気温の歴代記録

・1位 41.1℃ 静岡県浜松(2020年8月17日)、埼玉県熊谷(2018年7月23日)

・3位 41.0℃ 岐阜県美濃(2018年8月8日)、岐阜県金山(2018年8月6日)、高知県江川崎(2013年8月12日)

・6位 40.9℃ 静岡県天竜(2020年8月16日)、岐阜県多治見(2007年8月16日)