〔記録的高温〕浜松市中区で全国歴代1位タイの41.1℃ 熱中症に厳重警戒(17日14時現在)

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きょう17日も各地で気温が上昇し、静岡県浜松市中区では41.1℃を観測し、2018年7月23日に埼玉県熊谷市で観測された全国歴代1位の記録に並ぶ高温となっています。13:00時点では、全国921地点中、35℃以上の猛暑日到達が22.8％の210地点、30℃以上の真夏日到達が68.7％の633地点に達しています。
水分や塩分の早めの補給、適切な冷房の使用、日中の外出や運動を控えるなど、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】(13:40現在)
・静岡県　　浜松市中区　　　浜松　　　　41.1℃(17日12:10)≪史上1位≫
・宮崎県　　西米良村　　　　西米良　　　39.7℃(17日13:40)≪史上1位≫
・静岡県　　浜松市天竜区　　天竜　　　　39.6℃(17日12:29)
・奈良県　　十津川村　　　　風屋　　　　39.3℃(17日13:23)
・岐阜県　　美濃市　　　　　美濃　　　　39.1℃(17日13:28)
・三重県　　桑名市　　　　　桑名　　　　39.0℃(17日13:17)
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　39.0℃(17日13:24)
・奈良県　　上北山村　　　　上北山　　　38.9℃(17日13:34)
・高知県　　四万十市　　　　江川崎　　　38.8℃(17日13:36)
・和歌山県　田辺市　　　　　栗栖川　　　38.8℃(17日12:16)
・三重県　　松阪市　　　　　粥見　　　　38.8℃(17日13:35)
・長野県　　飯田市　　　　　南信濃　　　38.8℃(17日13:31)
・宮崎県　　都城市　　　　　都城　　　　38.8℃(17日13:38)≪史上1位≫

【日最低気温】
・長野県　　木曽町　　　　　開田高原　　12.7℃(17日05:17)

＜主要都市＞(13:00現在)
・石狩地方　札幌市　　　中央区　　　29.7℃(17日12:40)
・宮城県　　仙台市　　　宮城野区　　31.3℃(17日13:00)
・東京都　　千代田区　　　　　　　　36.5℃(17日13:00)
・新潟県　　新潟市　　　中央区　　　30.4℃(17日11:50)
・愛知県　　名古屋市　　千種区　　　36.6℃(17日12:55)
・大阪府　　大阪市　　　中央区　　　37.0℃(17日12:47)
・広島県　　広島市　　　中区　　　　35.3℃(17日12:08)
・香川県　　高松市　　　高松　　　　36.6℃(17日11:29)
・福岡県　　福岡市　　　中央区　　　34.8℃(17日12:48)
・沖縄県　　那覇市　　　那覇　　　　32.9℃(17日12:39)

■最高気温の歴代記録
・1位　41.1℃　静岡県浜松(2020年8月17日)、埼玉県熊谷(2018年7月23日)
・3位　41.0℃　岐阜県美濃(2018年8月8日)、岐阜県金山(2018年8月6日)、高知県江川崎(2013年8月12日)
・6位　40.9℃　静岡県天竜(2020年8月16日)、岐阜県多治見(2007年8月16日)