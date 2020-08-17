神奈川県警によると、１６日午後９時５０分ごろ、横浜市南区宮元町の施設で女性へのモノかけの疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～４０歳、身長高め、がっちり体形、白色Ｔシャツ、紺色ズボン、黒色マスク）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女性に後ろから近づき、液体のような物をかけた。
■現場付近の施設
・蒔田駅［横浜市交通局］、日枝小学校、青山学院横浜英和小学校、蒔田中学校、共進中学校など
©日本不審者情報センター合同会社
神奈川県警によると、１６日午後９時５０分ごろ、横浜市南区宮元町の施設で女性へのモノかけの疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～４０歳、身長高め、がっちり体形、白色Ｔシャツ、紺色ズボン、黒色マスク）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女性に後ろから近づき、液体のような物をかけた。
■現場付近の施設
・蒔田駅［横浜市交通局］、日枝小学校、青山学院横浜英和小学校、蒔田中学校、共進中学校など
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