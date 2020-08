プレミアリーグ2020-21シーズンの日程が発表され、各クラブ開幕戦の相手が決定した。

昨シーズン悲願のプレミア初優勝を達成したリバプールは、17年ぶりにトップリーグに復帰したリーズ・ユナイテッドと対戦。マルセロ・ビエルサ監督率いるクラブにとって刺激的なスタートとなった。またマンチェスター勢の2チームは、シティがアストン・ビラと、ユナイテッドがバーンリーと激突。しかしヨーロッパの大会に出ていた両者は休養期間を要し、開幕戦は延期となり第2節から新シーズンを迎える。また同様の理由で、チェルシーとウォルバーハンプトンが開幕日に設定された9月12日から2日遅い14日に試合を行うことに。トッテナム・ホットスパーはエバートンと、アーセナルはフラムとのダービーに臨む。

2020-21シーズン開幕カード

クリスタル・パレス vs サウサンプトン

リバプール vs リーズ・ユナイテッド

WBA vs レスター・シティ

ブライトン&ホーヴ・アルビオン vs チェルシー

バーンリー vs マンチェスター・ユナイテッド

フラム vs アーセナル

トッテナム・ホットスパー vs エバートン

ウェストハム・ユナイテッド vs ニューカッスル・ユナイテッド

シェフィールド・ユナイテッド vs ウォルバーハンプトン

マンチェスター・シティ vs アストン・ビラ