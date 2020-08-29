諫早市は28日、9月4日開会の定例市議会に提案する総額14億900万円の本年度一般会計補正予算案など6件（議案4、報告2）を発表した。2つの野球場やサッカー広場などを備えた（仮称）久山港スポーツ施設（久山町）の正式名称を「スポーツパークいさはや」と定める条例案も盛り込んだ。

主な補正予算案は、児童生徒にパソコン端末を配備する国のGIGAスクール構想に基づく各校の学習系ネットワーク整備に3億7500万円。県の本明川ボート場整備事業に対する負担金580万円。天正遣欧少年使節の一人だった千々石ミゲルの墓所推定地を含む山川内遺跡（多良見町）などのキリシタン関連遺跡調査費200万円。

6～7月の豪雨被害は、農地や農業用施設計355カ所、林道5カ所、道路80カ所、河川25カ所。総額9億6350万円の復旧工事費を計上した。

補正後の一般会計総額は856億200万円（前年同期比36.6％増）。