愛知県警によると、３０日午後１時４０分ごろ、名古屋市西区山田町の公園で女児への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、天然パーマ風、黒色Ｔシャツ、首に一眼カメラかける、黒色自転車）

■実行者の言動や状況

・水遊び後に着替え中の女児に、カメラを向けた。

■現場付近の施設

・上小田井駅［名鉄・名古屋市交通局］、中小田井駅［名鉄］、小田井駅［東海交通事業］、比良駅［東海交通事業］、大野木小学校など