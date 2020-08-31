沖縄電力によると、1日01:00現在、沖縄県の約28520軒で停電が発生しています。現在、復旧作業が行われています。

■影響地域

沖縄県：約28520軒(国頭郡国頭村、国頭郡大宜味村、国頭郡東村、国頭郡今帰仁村、国頭郡本部町、名護市、国頭郡恩納村、国頭郡宜野座村、国頭郡金武町、沖縄市、うるま市、宜野湾市、中頭郡北中城村、中頭郡中城村、中頭郡西原町、浦添市、那覇市、島尻郡与那原町、豊見城市、糸満市、南城市、島尻郡八重瀬町、島尻郡渡嘉敷村、島尻郡座間味村、島尻郡久米島町、宮古島市)