5日11時現在、大型で非常に強い台風10号は、南大東島の南南東約190kmの海上を北西に進んでいます。このため、九州や中国地方などを走る鉄道路線では、6日から7日にかけて運転を見合わせる予定です。
また、現在発表されている路線以外にも、台風の進路によっては運転を見合わせる路線が増える可能性があります。最新の運行情報にご留意ください。
なお、購入済みの切符等については払戻し・有効期間の変更を無手数料で行うとしています。詳しくは各社サイト等で確認して下さい。
＜6日運転見合わせの路線＞
≪始発から終日運転見合わせ≫
［九州］
・JR：鹿児島本線(川内～鹿児島中央)、日豊本線(延岡～鹿児島中央)、指宿枕崎線、肥薩線(吉松～隼人)、吉都線、日南線、宮崎空港線
≪夕方以降順次運転見合わせ≫
・西鉄：全線
・私鉄など：筑豊電鉄、平成筑豊鉄道、熊本市電、熊本電鉄、肥薩おれんじ鉄道(佐敷～川内)、南阿蘇鉄道(中松～高森)
＜7日運転見合わせの路線＞
≪始発から運転見合わせ≫(★＝終日)
［新幹線］
・山陽新幹線(広島～博多)★
［九州］
・JR：博多南線★
・西鉄：全線
・私鉄など：福岡市営空港線(姪浜～西新)、福岡市営箱崎線(馬出九大病院前～貝塚)、筑豊電鉄、平成筑豊鉄道★、甘木鉄道、熊本市電、熊本電鉄★、肥薩おれんじ鉄道(佐敷～川内)★、南阿蘇鉄道(中松～高森)★、長崎電気軌道